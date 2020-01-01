Splintershards (SPS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Splintershards (SPS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Splintershards (SPS) teave Splintershards (SPS) is a new cryptocurrency governance token which will be integrated into the Splinterlands game in order to provide increasing levels of decision-making ability and control over the product to the player-base, asset owners, and other stakeholders. Ametlik veebisait: https://splinterlands.com Valge raamat: https://sps.splinterlands.com Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0x1633b7157e7638c4d6593436111bf125ee74703f Ostke SPS kohe!

Splintershards (SPS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Splintershards (SPS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 9.53M $ 9.53M $ 9.53M Koguvaru: $ 1.33B $ 1.33B $ 1.33B Ringlev varu: $ 1.33B $ 1.33B $ 1.33B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 21.53M $ 21.53M $ 21.53M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.687 $ 0.687 $ 0.687 Kõigi aegade madalaim: $ 0.004181437667093899 $ 0.004181437667093899 $ 0.004181437667093899 Praegune hind: $ 0.007175 $ 0.007175 $ 0.007175 Lisateave Splintershards (SPS) hinna kohta

Splintershards (SPS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Splintershards (SPS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SPS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SPS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SPS tokeni tokenoomikat, avastage SPS tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust SPS Kas olete huvitatud Splintershards (SPS) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid SPS ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas SPS MEXC-ist osta!

Splintershards (SPS) hinna ajalugu SPS hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage SPS hinna ajalugu kohe!

SPS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SPS võiks suunduda? Meie SPS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SPS tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!