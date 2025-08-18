SociaPol (SPOL) reaalajas hind on $ 0.000013514. Viimase 24 tunni jooksul SPOL kaubeldud madalaim $ 0.00001295 ja kõrgeim $ 0.00001396 näitab aktiivset turu volatiivsust. SPOLkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.000258699937134801 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000005439326437114.
Lüliajalise tootluse osas on SPOL muutunud +0.82% viimase tunni jooksul, -2.12% 24 tunni vältel +6.51% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
SociaPol (SPOL) – turuteave
No.3981
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 126.53K
$ 126.53K$ 126.53K
$ 1.35M
$ 1.35M$ 1.35M
0.00
0.00 0.00
100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000
BSC
SociaPol praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 126.53K 24 tunnise kauplemismahuga. SPOL ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 100000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
SociaPol (SPOL) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse SociaPol tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00000029268
-2.12%
30 päeva
$ -0.000001461
-9.76%
60 päeva
$ +0.000005468
+67.95%
90 päeva
$ +0.000004455
+49.17%
SociaPol Hinnamuutus täna
Täna registreeris SPOL muutuse $ -0.00000029268 (-2.12%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
SociaPol 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000001461 (-9.76%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
SociaPol 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SPOL $ +0.000005468 (+67.95%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
SociaPol 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.000004455 (+49.17%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada SociaPol (SPOL) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
SociaPol is an innovative platform in the IPFS-based Web3 space that has created a virtual world for users to engage in socialization, gaming, and various entertainment activities. It offers a unique experience where users can create and customize their avatars, with every item designed as an NFT, providing exclusivity and ownership to the character's owner. SociaPol's token, $SPOL, plays a vital role in the platform's ecosystem, facilitating transactions and enhancing the overall user experience.
SociaPol on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie SociaPol investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida SPOL panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse SociaPol kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie SociaPol ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
SociaPol hinna ennustus (USD)
Kui palju on SociaPol (SPOL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SociaPol (SPOL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SociaPol nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
SociaPol (SPOL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SPOL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
SociaPol (SPOL) ostujuhend
Kas otsite, kuidas SociaPol osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust SociaPol osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.