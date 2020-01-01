GhostyCash (SPKY) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi GhostyCash (SPKY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

GhostyCash (SPKY) teave One-stop multichain bridge with optional privacy. Ametlik veebisait: https://www.ghosty.cash/ Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/SPKYc2DJvTkM9LXZAsTgDpnWtjeZfyDJ1oNe2TwpgV6 Ostke SPKY kohe!

GhostyCash (SPKY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage GhostyCash (SPKY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 512.13K Koguvaru: $ 18.00M Ringlev varu: $ 9.13M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.01M Kõigi aegade kõrgeim: $ 5.1987 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0535091516979225 Praegune hind: $ 0.0561 Lisateave GhostyCash (SPKY) hinna kohta

GhostyCash (SPKY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud GhostyCash (SPKY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SPKY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SPKY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SPKY tokeni tokenoomikat, avastage SPKY tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust SPKY Kas olete huvitatud GhostyCash (SPKY) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid SPKY ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas SPKY MEXC-ist osta!

GhostyCash (SPKY) hinna ajalugu SPKY hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage SPKY hinna ajalugu kohe!

SPKY – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SPKY võiks suunduda? Meie SPKY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SPKY tokeni hinna ennustust kohe!

