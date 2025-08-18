Rohkem infot SPKY

SPKY Hinnainfo

SPKY Ametlik veebisait

SPKY Tokenoomika

SPKY Hinnaprognoos

SPKY Ajalugu

SPKY – ostujuhend

SPKY-usaldusraha valuutakonverter

SPKY Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

GhostyCash logo

GhostyCash hind(SPKY)

1 SPKY/USD reaalajas hind:

$0.0534
$0.0534$0.0534
0.00%1D
USD
GhostyCash (SPKY) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:56:26 (UTC+8)

GhostyCash (SPKY) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0526
$ 0.0526$ 0.0526
24 h madal
$ 0.0555
$ 0.0555$ 0.0555
24 h kõrge

$ 0.0526
$ 0.0526$ 0.0526

$ 0.0555
$ 0.0555$ 0.0555

$ 5.1246000120625315
$ 5.1246000120625315$ 5.1246000120625315

$ 0.0535091516979225
$ 0.0535091516979225$ 0.0535091516979225

0.00%

0.00%

-6.48%

-6.48%

GhostyCash (SPKY) reaalajas hind on $ 0.0534. Viimase 24 tunni jooksul SPKY kaubeldud madalaim $ 0.0526 ja kõrgeim $ 0.0555 näitab aktiivset turu volatiivsust. SPKYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 5.1246000120625315 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0535091516979225.

Lüliajalise tootluse osas on SPKY muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -6.48% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

GhostyCash (SPKY) – turuteave

No.2294

$ 487.48K
$ 487.48K$ 487.48K

$ 924.64
$ 924.64$ 924.64

$ 961.21K
$ 961.21K$ 961.21K

9.13M
9.13M 9.13M

18,000,213.91
18,000,213.91 18,000,213.91

18,000,213.91
18,000,213.91 18,000,213.91

50.71%

TAP

GhostyCash praegune turukapitalisatsioon on $ 487.48K $ 924.64 24 tunnise kauplemismahuga. SPKY ringlev varu on 9.13M, mille koguvaru on 18000213.91. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 961.21K.

GhostyCash (SPKY) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse GhostyCash tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ -0.0322-37.62%
60 päeva$ -0.0606-53.16%
90 päeva$ +0.0066+14.10%
GhostyCash Hinnamuutus täna

Täna registreeris SPKY muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

GhostyCash 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0322 (-37.62%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

GhostyCash 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SPKY $ -0.0606 (-53.16%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

GhostyCash 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0066 (+14.10%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada GhostyCash (SPKY) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe GhostyCash hinnaajaloo lehte.

Mis on GhostyCash (SPKY)

One-stop multichain bridge with optional privacy.

GhostyCash on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie GhostyCash investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida SPKY panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse GhostyCash kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie GhostyCash ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

GhostyCash hinna ennustus (USD)

Kui palju on GhostyCash (SPKY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie GhostyCash (SPKY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida GhostyCash nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake GhostyCash hinna ennustust kohe!

GhostyCash (SPKY) tokenoomika

GhostyCash (SPKY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SPKY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

GhostyCash (SPKY) ostujuhend

Kas otsite, kuidas GhostyCash osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust GhostyCash osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

SPKY kohalike valuutade suhtes

1 GhostyCash(SPKY)/VND
1,405.221
1 GhostyCash(SPKY)/AUD
A$0.081168
1 GhostyCash(SPKY)/GBP
0.038982
1 GhostyCash(SPKY)/EUR
0.04539
1 GhostyCash(SPKY)/USD
$0.0534
1 GhostyCash(SPKY)/MYR
RM0.224814
1 GhostyCash(SPKY)/TRY
2.178186
1 GhostyCash(SPKY)/JPY
¥7.8498
1 GhostyCash(SPKY)/ARS
ARS$69.260334
1 GhostyCash(SPKY)/RUB
4.256514
1 GhostyCash(SPKY)/INR
4.673034
1 GhostyCash(SPKY)/IDR
Rp861.290202
1 GhostyCash(SPKY)/KRW
74.166192
1 GhostyCash(SPKY)/PHP
3.01977
1 GhostyCash(SPKY)/EGP
￡E.2.577084
1 GhostyCash(SPKY)/BRL
R$0.28836
1 GhostyCash(SPKY)/CAD
C$0.073692
1 GhostyCash(SPKY)/BDT
6.484896
1 GhostyCash(SPKY)/NGN
81.901716
1 GhostyCash(SPKY)/UAH
2.200614
1 GhostyCash(SPKY)/VES
Bs7.209
1 GhostyCash(SPKY)/CLP
$51.4776
1 GhostyCash(SPKY)/PKR
Rs15.127152
1 GhostyCash(SPKY)/KZT
28.911294
1 GhostyCash(SPKY)/THB
฿1.72482
1 GhostyCash(SPKY)/TWD
NT$1.603602
1 GhostyCash(SPKY)/AED
د.إ0.195978
1 GhostyCash(SPKY)/CHF
Fr0.04272
1 GhostyCash(SPKY)/HKD
HK$0.417588
1 GhostyCash(SPKY)/AMD
֏20.412684
1 GhostyCash(SPKY)/MAD
.د.م0.480066
1 GhostyCash(SPKY)/MXN
$1.007658
1 GhostyCash(SPKY)/PLN
0.194376
1 GhostyCash(SPKY)/RON
лв0.230688
1 GhostyCash(SPKY)/SEK
kr0.50997
1 GhostyCash(SPKY)/BGN
лв0.089178
1 GhostyCash(SPKY)/HUF
Ft18.02784
1 GhostyCash(SPKY)/CZK
1.11606
1 GhostyCash(SPKY)/KWD
د.ك0.016287
1 GhostyCash(SPKY)/ILS
0.179958
1 GhostyCash(SPKY)/NOK
kr0.544146
1 GhostyCash(SPKY)/NZD
$0.089712

GhostyCash ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest GhostyCash võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse GhostyCash ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse GhostyCash kohta

Kui palju on GhostyCash (SPKY) tänapäeval väärt?
Reaalajas SPKY hind USD on 0.0534 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SPKY/USD hind?
Praegune hind SPKY/USD on $ 0.0534. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on GhostyCash turukapitalisatsioon?
SPKY turukapitalisatsioon on $ 487.48K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SPKY ringlev varu?
SPKY ringlev varu on 9.13M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SPKY (ATH) hind?
SPKY saavutab ATH hinna summas 5.1246000120625315 USD.
Mis oli kõigi aegade SPKY madalaim (ATL) hind?
SPKY nägi ATL hinda summas 0.0535091516979225 USD.
Milline on SPKY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SPKY kauplemismaht on $ 924.64 USD.
Kas SPKY sel aastal kõrgemale ka suundub?
SPKY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SPKY hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:56:26 (UTC+8)

GhostyCash (SPKY) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

SPKY/USD kalkulaator

Summa

SPKY
SPKY
USD
USD

1 SPKY = 0.0534 USD

Kauplemine: SPKY

SPKYUSDT
$0.0534
$0.0534$0.0534
0.00%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu