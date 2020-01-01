Spectral (SPEC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Spectral (SPEC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Spectral (SPEC) teave Spectral takes natural language and converts it into Solidity code, enabling individuals and enterprises to ship production grade smart contracts, arbitrage agents, NFTs, rollups, and more. Ametlik veebisait: https://www.spectrallabs.xyz/ Valge raamat: https://www.spectrallabs.xyz/whitepaper.html Plokiahela Explorer: https://ethplorer.io/address/0xadf7c35560035944e805d98ff17d58cde2449389# Ostke SPEC kohe!

Spectral (SPEC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Spectral (SPEC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 6.57M $ 6.57M $ 6.57M Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 14.10M $ 14.10M $ 14.10M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 46.59M $ 46.59M $ 46.59M Kõigi aegade kõrgeim: $ 18.642 $ 18.642 $ 18.642 Kõigi aegade madalaim: $ 0.455267442344281 $ 0.455267442344281 $ 0.455267442344281 Praegune hind: $ 0.4659 $ 0.4659 $ 0.4659 Lisateave Spectral (SPEC) hinna kohta

Spectral (SPEC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Spectral (SPEC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SPEC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SPEC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SPEC tokeni tokenoomikat, avastage SPEC tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust SPEC Kas olete huvitatud Spectral (SPEC) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid SPEC ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas SPEC MEXC-ist osta!

Spectral (SPEC) hinna ajalugu SPEC hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage SPEC hinna ajalugu kohe!

SPEC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SPEC võiks suunduda? Meie SPEC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SPEC tokeni hinna ennustust kohe!

