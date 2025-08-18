Rohkem infot SPEC

Spectral hind(SPEC)

$0.5154
Spectral (SPEC) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:27:06 (UTC+8)

Spectral (SPEC) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

Spectral (SPEC) reaalajas hind on $ 0.5157. Viimase 24 tunni jooksul SPEC kaubeldud madalaim $ 0.4997 ja kõrgeim $ 0.5456 näitab aktiivset turu volatiivsust. SPECkõigi aegade kõrgeim hind on $ 18.579969338127004 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.455267442344281.

Lüliajalise tootluse osas on SPEC muutunud +0.13% viimase tunni jooksul, -4.97% 24 tunni vältel -2.85% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Spectral (SPEC) – turuteave

Spectral praegune turukapitalisatsioon on $ 7.27M $ 78.78K 24 tunnise kauplemismahuga. SPEC ringlev varu on 14.10M, mille koguvaru on 100000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 51.57M.

Spectral (SPEC) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Spectral tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.026955-4.97%
30 päeva$ -0.142-21.60%
60 päeva$ -0.1773-25.59%
90 päeva$ -0.8583-62.47%
Spectral Hinnamuutus täna

Täna registreeris SPEC muutuse $ -0.026955 (-4.97%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Spectral 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.142 (-21.60%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Spectral 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SPEC $ -0.1773 (-25.59%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Spectral 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.8583 (-62.47%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Spectral (SPEC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Spectral hinnaajaloo lehte.

Mis on Spectral (SPEC)

Spectral takes natural language and converts it into Solidity code, enabling individuals and enterprises to ship production grade smart contracts, arbitrage agents, NFTs, rollups, and more.

Spectral on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Spectral investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida SPEC panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Spectral kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Spectral ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Spectral hinna ennustus (USD)

Kui palju on Spectral (SPEC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Spectral (SPEC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Spectral nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Spectral hinna ennustust kohe!

Spectral (SPEC) tokenoomika

Spectral (SPEC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SPEC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Spectral (SPEC) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Spectral osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Spectral osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

SPEC kohalike valuutade suhtes

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Spectral võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Kui palju on Spectral (SPEC) tänapäeval väärt?
Reaalajas SPEC hind USD on 0.5157 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SPEC/USD hind?
Praegune hind SPEC/USD on $ 0.5157. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Spectral turukapitalisatsioon?
SPEC turukapitalisatsioon on $ 7.27M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SPEC ringlev varu?
SPEC ringlev varu on 14.10M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SPEC (ATH) hind?
SPEC saavutab ATH hinna summas 18.579969338127004 USD.
Mis oli kõigi aegade SPEC madalaim (ATL) hind?
SPEC nägi ATL hinda summas 0.455267442344281 USD.
Milline on SPEC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SPEC kauplemismaht on $ 78.78K USD.
Kas SPEC sel aastal kõrgemale ka suundub?
SPEC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SPEC hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:27:06 (UTC+8)

Spectral (SPEC) Olulised valdkonna uudised

08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

