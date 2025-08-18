Spectral (SPEC) reaalajas hind on $ 0.5157. Viimase 24 tunni jooksul SPEC kaubeldud madalaim $ 0.4997 ja kõrgeim $ 0.5456 näitab aktiivset turu volatiivsust. SPECkõigi aegade kõrgeim hind on $ 18.579969338127004 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.455267442344281.
Lüliajalise tootluse osas on SPEC muutunud +0.13% viimase tunni jooksul, -4.97% 24 tunni vältel -2.85% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Spectral (SPEC) – turuteave
Spectral praegune turukapitalisatsioon on $ 7.27M$ 78.78K 24 tunnise kauplemismahuga. SPEC ringlev varu on 14.10M, mille koguvaru on 100000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 51.57M.
Spectral (SPEC) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Spectral tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.026955
-4.97%
30 päeva
$ -0.142
-21.60%
60 päeva
$ -0.1773
-25.59%
90 päeva
$ -0.8583
-62.47%
Spectral Hinnamuutus täna
Täna registreeris SPEC muutuse $ -0.026955 (-4.97%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Spectral 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.142 (-21.60%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Spectral 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SPEC $ -0.1773 (-25.59%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Spectral 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.8583 (-62.47%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Spectral (SPEC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Spectral takes natural language and converts it into Solidity code, enabling individuals and enterprises to ship production grade smart contracts, arbitrage agents, NFTs, rollups, and more.
Spectral on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Spectral investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida SPEC panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Spectral kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Spectral ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Spectral hinna ennustus (USD)
Kui palju on Spectral (SPEC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Spectral (SPEC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Spectral nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Spectral (SPEC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SPEC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Spectral (SPEC) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Spectral osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Spectral osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
