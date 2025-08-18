Rohkem infot SPARKLET

Upland hind(SPARKLET)

1 SPARKLET/USD reaalajas hind:

$0.02337
$0.02337$0.02337
-2.42%1D
USD
Upland (SPARKLET) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:15:49 (UTC+8)

Upland (SPARKLET) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.02201
$ 0.02201$ 0.02201
24 h madal
$ 0.02719
$ 0.02719$ 0.02719
24 h kõrge

$ 0.02201
$ 0.02201$ 0.02201

$ 0.02719
$ 0.02719$ 0.02719

$ 0.1731580337853565
$ 0.1731580337853565$ 0.1731580337853565

$ 0.011986767956417886
$ 0.011986767956417886$ 0.011986767956417886

+2.72%

-2.42%

+30.19%

+30.19%

Upland (SPARKLET) reaalajas hind on $ 0.02337. Viimase 24 tunni jooksul SPARKLET kaubeldud madalaim $ 0.02201 ja kõrgeim $ 0.02719 näitab aktiivset turu volatiivsust. SPARKLETkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.1731580337853565 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.011986767956417886.

Lüliajalise tootluse osas on SPARKLET muutunud +2.72% viimase tunni jooksul, -2.42% 24 tunni vältel +30.19% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Upland (SPARKLET) – turuteave

No.1442

$ 4.98M
$ 4.98M$ 4.98M

$ 149.86K
$ 149.86K$ 149.86K

$ 23.37M
$ 23.37M$ 23.37M

213.09M
213.09M 213.09M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

21.30%

ETH

Upland praegune turukapitalisatsioon on $ 4.98M $ 149.86K 24 tunnise kauplemismahuga. SPARKLET ringlev varu on 213.09M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 23.37M.

Upland (SPARKLET) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Upland tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0005796-2.42%
30 päeva$ +0.00707+43.37%
60 päeva$ +0.00748+47.07%
90 päeva$ +0.00774+49.52%
Upland Hinnamuutus täna

Täna registreeris SPARKLET muutuse $ -0.0005796 (-2.42%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Upland 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00707 (+43.37%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Upland 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SPARKLET $ +0.00748 (+47.07%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Upland 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00774 (+49.52%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Upland (SPARKLET) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Mis on Upland (SPARKLET)

Upland is an immersive layer 1 gaming platform that uses virtual properties of the real-world to engage players, creators, entrepreneurs, developers, and brands. The platform leverages the principles of the open metaverse to create a digital economy where users participate in various game loops and activities, earn in-game currency, and engage with a vibrant community. Third-party developers can connect their Web2 and Web3 applications to the platform, benefiting from Upland's infrastructure, user base, and economy. Upland runs on the EOS blockchain, providing a secure and scalable environment for its ecosystem. $SPARKLET is the native utility token of Upland. It is an ERC-20 token that can be bridged to and from EOS.

Upland on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Upland investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida SPARKLET panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Upland kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Upland ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Upland hinna ennustus (USD)

Kui palju on Upland (SPARKLET) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Upland (SPARKLET) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Upland nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Upland (SPARKLET) tokenoomika

Upland (SPARKLET) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SPARKLET tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Upland (SPARKLET) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Upland osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Upland osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

SPARKLET kohalike valuutade suhtes

1 Upland(SPARKLET)/VND
614.98155
1 Upland(SPARKLET)/AUD
A$0.0357561
1 Upland(SPARKLET)/GBP
0.0170601
1 Upland(SPARKLET)/EUR
0.0198645
1 Upland(SPARKLET)/USD
$0.02337
1 Upland(SPARKLET)/MYR
RM0.0983877
1 Upland(SPARKLET)/TRY
0.9546645
1 Upland(SPARKLET)/JPY
¥3.43539
1 Upland(SPARKLET)/ARS
ARS$30.2718621
1 Upland(SPARKLET)/RUB
1.8611868
1 Upland(SPARKLET)/INR
2.0451087
1 Upland(SPARKLET)/IDR
Rp376.9354311
1 Upland(SPARKLET)/KRW
32.4581256
1 Upland(SPARKLET)/PHP
1.3215735
1 Upland(SPARKLET)/EGP
￡E.1.1266677
1 Upland(SPARKLET)/BRL
R$0.126198
1 Upland(SPARKLET)/CAD
C$0.0322506
1 Upland(SPARKLET)/BDT
2.8380528
1 Upland(SPARKLET)/NGN
35.8435038
1 Upland(SPARKLET)/UAH
0.9630777
1 Upland(SPARKLET)/VES
Bs3.15495
1 Upland(SPARKLET)/CLP
$22.52868
1 Upland(SPARKLET)/PKR
Rs6.6202536
1 Upland(SPARKLET)/KZT
12.6527517
1 Upland(SPARKLET)/THB
฿0.7562532
1 Upland(SPARKLET)/TWD
NT$0.7018011
1 Upland(SPARKLET)/AED
د.إ0.0857679
1 Upland(SPARKLET)/CHF
Fr0.018696
1 Upland(SPARKLET)/HKD
HK$0.1827534
1 Upland(SPARKLET)/AMD
֏8.9334162
1 Upland(SPARKLET)/MAD
.د.م0.2100963
1 Upland(SPARKLET)/MXN
$0.4377201
1 Upland(SPARKLET)/PLN
0.0848331
1 Upland(SPARKLET)/RON
лв0.1009584
1 Upland(SPARKLET)/SEK
kr0.2229498
1 Upland(SPARKLET)/BGN
лв0.0390279
1 Upland(SPARKLET)/HUF
Ft7.8845706
1 Upland(SPARKLET)/CZK
0.4886667
1 Upland(SPARKLET)/KWD
د.ك0.00712785
1 Upland(SPARKLET)/ILS
0.0787569
1 Upland(SPARKLET)/NOK
kr0.2374392
1 Upland(SPARKLET)/NZD
$0.0392616

Upland ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Upland võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Upland ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Upland kohta

Kui palju on Upland (SPARKLET) tänapäeval väärt?
Reaalajas SPARKLET hind USD on 0.02337 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SPARKLET/USD hind?
Praegune hind SPARKLET/USD on $ 0.02337. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Upland turukapitalisatsioon?
SPARKLET turukapitalisatsioon on $ 4.98M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SPARKLET ringlev varu?
SPARKLET ringlev varu on 213.09M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SPARKLET (ATH) hind?
SPARKLET saavutab ATH hinna summas 0.1731580337853565 USD.
Mis oli kõigi aegade SPARKLET madalaim (ATL) hind?
SPARKLET nägi ATL hinda summas 0.011986767956417886 USD.
Milline on SPARKLET kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SPARKLET kauplemismaht on $ 149.86K USD.
Kas SPARKLET sel aastal kõrgemale ka suundub?
SPARKLET võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SPARKLET hinna ennustust.
Upland (SPARKLET) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

