Upland is an immersive layer 1 gaming platform that uses virtual properties of the real-world to engage players, creators, entrepreneurs, developers, and brands. The platform leverages the principles of the open metaverse to create a digital economy where users participate in various game loops and activities, earn in-game currency, and engage with a vibrant community. Third-party developers can connect their Web2 and Web3 applications to the platform, benefiting from Upland's infrastructure, user base, and economy. Upland runs on the EOS blockchain, providing a secure and scalable environment for its ecosystem. $SPARKLET is the native utility token of Upland. It is an ERC-20 token that can be bridged to and from EOS.

Upland (SPARKLET) tokenoomika

Upland (SPARKLET) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SPARKLET tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Upland kohta Kui palju on Upland (SPARKLET) tänapäeval väärt? Reaalajas SPARKLET hind USD on 0.02337 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SPARKLET/USD hind? $ 0.02337 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SPARKLET/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Upland turukapitalisatsioon? SPARKLET turukapitalisatsioon on $ 4.98M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SPARKLET ringlev varu? SPARKLET ringlev varu on 213.09M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SPARKLET (ATH) hind? SPARKLET saavutab ATH hinna summas 0.1731580337853565 USD . Mis oli kõigi aegade SPARKLET madalaim (ATL) hind? SPARKLET nägi ATL hinda summas 0.011986767956417886 USD . Milline on SPARKLET kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SPARKLET kauplemismaht on $ 149.86K USD . Kas SPARKLET sel aastal kõrgemale ka suundub? SPARKLET võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SPARKLET hinna ennustust

