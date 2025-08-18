Upland (SPARKLET) reaalajas hind on $ 0.02337. Viimase 24 tunni jooksul SPARKLET kaubeldud madalaim $ 0.02201 ja kõrgeim $ 0.02719 näitab aktiivset turu volatiivsust. SPARKLETkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.1731580337853565 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.011986767956417886.
Lüliajalise tootluse osas on SPARKLET muutunud +2.72% viimase tunni jooksul, -2.42% 24 tunni vältel +30.19% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Upland praegune turukapitalisatsioon on $ 4.98M$ 149.86K 24 tunnise kauplemismahuga. SPARKLET ringlev varu on 213.09M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 23.37M.
Upland (SPARKLET) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Upland tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0005796
-2.42%
30 päeva
$ +0.00707
+43.37%
60 päeva
$ +0.00748
+47.07%
90 päeva
$ +0.00774
+49.52%
Upland Hinnamuutus täna
Täna registreeris SPARKLET muutuse $ -0.0005796 (-2.42%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Upland 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00707 (+43.37%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Upland 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SPARKLET $ +0.00748 (+47.07%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Upland 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00774 (+49.52%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Upland (SPARKLET) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Upland is an immersive layer 1 gaming platform that uses virtual properties of the real-world to engage players, creators, entrepreneurs, developers, and brands. The platform leverages the principles of the open metaverse to create a digital economy where users participate in various game loops and activities, earn in-game currency, and engage with a vibrant community. Third-party developers can connect their Web2 and Web3 applications to the platform, benefiting from Upland's infrastructure, user base, and economy. Upland runs on the EOS blockchain, providing a secure and scalable environment for its ecosystem. $SPARKLET is the native utility token of Upland. It is an ERC-20 token that can be bridged to and from EOS.
Upland hinna ennustus (USD)
Kui palju on Upland (SPARKLET) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Upland (SPARKLET) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Upland nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Upland (SPARKLET) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SPARKLET tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
