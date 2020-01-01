Sovrun (SOVRN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Sovrun (SOVRN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Sovrun (SOVRN) teave Sovrun is reimagining gaming by empowering players to own their digital assets and evolve from participants to architects of their virtual worlds. The ecosystem spans from low-touch innovations like NFTs and token-based ownership, to high-touch experiences such as co-creation within fully onchain games and Autonomous Worlds (AWs). From asset creation to player-driven economies to permissionlessly building on composable and modular environments, Sovrun pioneers the next era of interactive entertainment where deeper participation, empowerment, and engagement shape the future of gaming. Ametlik veebisait: www.sovrun.org Valge raamat: https://litepaper.sovrun.org/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x031B8d752d73d7Fe9678ACEf26e818280D0646b4 Ostke SOVRN kohe!

Sovrun (SOVRN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Sovrun (SOVRN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.61M $ 1.61M $ 1.61M Koguvaru: $ 896.77M $ 896.77M $ 896.77M Ringlev varu: $ 166.70M $ 166.70M $ 166.70M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 9.67M $ 9.67M $ 9.67M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.275 $ 0.275 $ 0.275 Kõigi aegade madalaim: $ 0.007552228162841145 $ 0.007552228162841145 $ 0.007552228162841145 Praegune hind: $ 0.009667 $ 0.009667 $ 0.009667 Lisateave Sovrun (SOVRN) hinna kohta

Sovrun (SOVRN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Sovrun (SOVRN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SOVRN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SOVRN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SOVRN tokeni tokenoomikat, avastage SOVRN tokeni reaalajas hinda!

