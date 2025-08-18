Sovrun (SOVRN) reaalajas hind on $ 0.010561. Viimase 24 tunni jooksul SOVRN kaubeldud madalaim $ 0.010499 ja kõrgeim $ 0.01094 näitab aktiivset turu volatiivsust. SOVRNkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.5286975331102572 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.007552228162841145.
Lüliajalise tootluse osas on SOVRN muutunud -1.18% viimase tunni jooksul, -3.54% 24 tunni vältel -0.23% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Sovrun (SOVRN) – turuteave
No.1894
$ 1.76M
$ 1.76M$ 1.76M
$ 47.09K
$ 47.09K$ 47.09K
$ 10.56M
$ 10.56M$ 10.56M
166.70M
166.70M 166.70M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
896,771,567
896,771,567 896,771,567
16.66%
ETH
Sovrun praegune turukapitalisatsioon on $ 1.76M$ 47.09K 24 tunnise kauplemismahuga. SOVRN ringlev varu on 166.70M, mille koguvaru on 896771567. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 10.56M.
Sovrun (SOVRN) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Sovrun tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00038677
-3.54%
30 päeva
$ +0.00003
+0.28%
60 päeva
$ +0.00066
+6.66%
90 päeva
$ -0.004665
-30.64%
Sovrun Hinnamuutus täna
Täna registreeris SOVRN muutuse $ -0.00038677 (-3.54%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Sovrun 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00003 (+0.28%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Sovrun 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SOVRN $ +0.00066 (+6.66%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Sovrun 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.004665 (-30.64%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Sovrun (SOVRN) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Sovrun is reimagining gaming by empowering players to own their digital assets and evolve from participants to architects of their virtual worlds. The ecosystem spans from low-touch innovations like NFTs and token-based ownership, to high-touch experiences such as co-creation within fully onchain games and Autonomous Worlds (AWs). From asset creation to player-driven economies to permissionlessly building on composable and modular environments, Sovrun pioneers the next era of interactive entertainment where deeper participation, empowerment, and engagement shape the future of gaming.
Sovrun on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Sovrun investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida SOVRN panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Sovrun kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Sovrun ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Sovrun hinna ennustus (USD)
Kui palju on Sovrun (SOVRN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Sovrun (SOVRN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Sovrun nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Sovrun (SOVRN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SOVRN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Sovrun (SOVRN) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Sovrun osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Sovrun osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.