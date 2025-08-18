Rohkem infot SOVRN

$0.010539
-3.54%1D
Sovrun (SOVRN) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 03:06:43 (UTC+8)

Sovrun (SOVRN) hinna teave (USD)

$ 0.010499
$ 0.01094
$ 0.010499
$ 0.01094
$ 1.5286975331102572
$ 0.007552228162841145
-0.23%

Sovrun (SOVRN) reaalajas hind on $ 0.010561. Viimase 24 tunni jooksul SOVRN kaubeldud madalaim $ 0.010499 ja kõrgeim $ 0.01094 näitab aktiivset turu volatiivsust. SOVRNkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.5286975331102572 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.007552228162841145.

Lüliajalise tootluse osas on SOVRN muutunud -1.18% viimase tunni jooksul, -3.54% 24 tunni vältel -0.23% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Sovrun (SOVRN) – turuteave

No.1894

$ 1.76M
$ 47.09K
$ 10.56M
166.70M
1,000,000,000
896,771,567
16.66%

Sovrun praegune turukapitalisatsioon on $ 1.76M $ 47.09K 24 tunnise kauplemismahuga. SOVRN ringlev varu on 166.70M, mille koguvaru on 896771567. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 10.56M.

Sovrun (SOVRN) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Sovrun tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00038677-3.54%
30 päeva$ +0.00003+0.28%
60 päeva$ +0.00066+6.66%
90 päeva$ -0.004665-30.64%
Sovrun Hinnamuutus täna

Täna registreeris SOVRN muutuse $ -0.00038677 (-3.54%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Sovrun 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00003 (+0.28%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Sovrun 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SOVRN $ +0.00066 (+6.66%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Sovrun 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.004665 (-30.64%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Sovrun (SOVRN) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Sovrun hinnaajaloo lehte.

Mis on Sovrun (SOVRN)

Sovrun is reimagining gaming by empowering players to own their digital assets and evolve from participants to architects of their virtual worlds. The ecosystem spans from low-touch innovations like NFTs and token-based ownership, to high-touch experiences such as co-creation within fully onchain games and Autonomous Worlds (AWs). From asset creation to player-driven economies to permissionlessly building on composable and modular environments, Sovrun pioneers the next era of interactive entertainment where deeper participation, empowerment, and engagement shape the future of gaming.

Sovrun on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Sovrun investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida SOVRN panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Sovrun kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Sovrun ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Sovrun hinna ennustus (USD)

Kui palju on Sovrun (SOVRN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Sovrun (SOVRN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Sovrun nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Sovrun hinna ennustust kohe!

Sovrun (SOVRN) tokenoomika

Sovrun (SOVRN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SOVRN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Sovrun (SOVRN) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Sovrun osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Sovrun osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

SOVRN kohalike valuutade suhtes

Sovrun ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Sovrun võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Sovrun ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Sovrun kohta

Kui palju on Sovrun (SOVRN) tänapäeval väärt?
Reaalajas SOVRN hind USD on 0.010561 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SOVRN/USD hind?
Praegune hind SOVRN/USD on $ 0.010561. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Sovrun turukapitalisatsioon?
SOVRN turukapitalisatsioon on $ 1.76M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SOVRN ringlev varu?
SOVRN ringlev varu on 166.70M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SOVRN (ATH) hind?
SOVRN saavutab ATH hinna summas 1.5286975331102572 USD.
Mis oli kõigi aegade SOVRN madalaim (ATL) hind?
SOVRN nägi ATL hinda summas 0.007552228162841145 USD.
Milline on SOVRN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SOVRN kauplemismaht on $ 47.09K USD.
Kas SOVRN sel aastal kõrgemale ka suundub?
SOVRN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SOVRN hinna ennustust.
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

