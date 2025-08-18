Mis on Sovrun (SOVRN)

Sovrun is reimagining gaming by empowering players to own their digital assets and evolve from participants to architects of their virtual worlds. The ecosystem spans from low-touch innovations like NFTs and token-based ownership, to high-touch experiences such as co-creation within fully onchain games and Autonomous Worlds (AWs). From asset creation to player-driven economies to permissionlessly building on composable and modular environments, Sovrun pioneers the next era of interactive entertainment where deeper participation, empowerment, and engagement shape the future of gaming.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Sovrun kohta Kui palju on Sovrun (SOVRN) tänapäeval väärt? Reaalajas SOVRN hind USD on 0.010561 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SOVRN/USD hind? $ 0.010561 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SOVRN/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Sovrun turukapitalisatsioon? SOVRN turukapitalisatsioon on $ 1.76M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SOVRN ringlev varu? SOVRN ringlev varu on 166.70M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SOVRN (ATH) hind? SOVRN saavutab ATH hinna summas 1.5286975331102572 USD . Mis oli kõigi aegade SOVRN madalaim (ATL) hind? SOVRN nägi ATL hinda summas 0.007552228162841145 USD . Milline on SOVRN kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SOVRN kauplemismaht on $ 47.09K USD . Kas SOVRN sel aastal kõrgemale ka suundub? SOVRN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SOVRN hinna ennustust

