Sovryn (SOV) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Sovryn (SOV) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.

Sovryn (SOV) teave Sovryn is an open-source, trustless platform that will allow anyone to build and interact on Bitcoin to power future economies. Sovryn's primary focus is the launch of BitcoinOS, which will be a scalable network of interoperable rollups that share Bitcoin’s security. Ametlik veebisait: https://sovryn.app/ Valge raamat: https://docsend.com/view/mbhvi379crhagtwp Plokiahela Explorer: https://explorer.rsk.co/address/0xefc78fc7d48b64958315949279ba181c2114abbd Ostke SOV kohe!

Sovryn (SOV) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Sovryn (SOV) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 6.49M $ 6.49M $ 6.49M Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 62.15M $ 62.15M $ 62.15M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 10.45M $ 10.45M $ 10.45M Kõigi aegade kõrgeim: $ 2.5 $ 2.5 $ 2.5 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0875523654230788 $ 0.0875523654230788 $ 0.0875523654230788 Praegune hind: $ 0.1045 $ 0.1045 $ 0.1045 Lisateave Sovryn (SOV) hinna kohta

Sovryn (SOV) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Sovryn (SOV) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SOV tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SOV tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SOV tokeni tokenoomikat, avastage SOV tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust SOV Kas olete huvitatud Sovryn (SOV) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid SOV ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas SOV MEXC-ist osta!

Sovryn (SOV) hinna ajalugu SOV hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage SOV hinna ajalugu kohe!

SOV – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SOV võiks suunduda? Meie SOV hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SOV tokeni hinna ennustust kohe!

