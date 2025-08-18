Mis on Sovryn (SOV)

Sovryn is an open-source, trustless platform that will allow anyone to build and interact on Bitcoin to power future economies. Sovryn's primary focus is the launch of BitcoinOS, which will be a scalable network of interoperable rollups that share Bitcoin’s security.

Sovryn (SOV) tokenoomika

Sovryn (SOV) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SOV tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Sovryn ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Sovryn võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Kui palju on Sovryn (SOV) tänapäeval väärt? Reaalajas SOV hind USD on 0.0932 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SOV/USD hind? $ 0.0932 . Milline on Sovryn turukapitalisatsioon? SOV turukapitalisatsioon on $ 5.84M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SOV ringlev varu? SOV ringlev varu on 62.65M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SOV (ATH) hind? SOV saavutab ATH hinna summas 44.91380266863327 USD . Mis oli kõigi aegade SOV madalaim (ATL) hind? SOV nägi ATL hinda summas 0.0875523654230788 USD . Milline on SOV kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SOV kauplemismaht on $ 99.80K USD .

