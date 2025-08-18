Rohkem infot SOV

Sovryn hind(SOV)

1 SOV/USD reaalajas hind:

Sovryn (SOV) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 04:15:34 (UTC+8)

Sovryn (SOV) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

-0.11%

0.00%

+5.19%

+5.19%

Sovryn (SOV) reaalajas hind on $ 0.0932. Viimase 24 tunni jooksul SOV kaubeldud madalaim $ 0.0932 ja kõrgeim $ 0.0936 näitab aktiivset turu volatiivsust. SOVkõigi aegade kõrgeim hind on $ 44.91380266863327 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0875523654230788.

Lüliajalise tootluse osas on SOV muutunud -0.11% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel +5.19% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Sovryn (SOV) – turuteave

No.1346

62.65%

RBTC

Sovryn praegune turukapitalisatsioon on $ 5.84M $ 99.80K 24 tunnise kauplemismahuga. SOV ringlev varu on 62.65M, mille koguvaru on 100000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 9.32M.

Sovryn (SOV) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Sovryn tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ -0.0485-34.23%
60 päeva$ -0.0642-40.79%
90 päeva$ -0.0758-44.86%
Sovryn Hinnamuutus täna

Täna registreeris SOV muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Sovryn 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0485 (-34.23%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Sovryn 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SOV $ -0.0642 (-40.79%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Sovryn 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0758 (-44.86%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Sovryn (SOV) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Sovryn hinnaajaloo lehte.

Mis on Sovryn (SOV)

Sovryn is an open-source, trustless platform that will allow anyone to build and interact on Bitcoin to power future economies. Sovryn's primary focus is the launch of BitcoinOS, which will be a scalable network of interoperable rollups that share Bitcoin’s security.

Sovryn on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Sovryn investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida SOV panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Sovryn kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Sovryn ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Sovryn hinna ennustus (USD)

Kui palju on Sovryn (SOV) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Sovryn (SOV) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Sovryn nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Sovryn hinna ennustust kohe!

Sovryn (SOV) tokenoomika

Sovryn (SOV) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SOV tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Sovryn (SOV) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Sovryn osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Sovryn osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

SOV kohalike valuutade suhtes

1 Sovryn(SOV)/VND
2,452.558
1 Sovryn(SOV)/AUD
A$0.142596
1 Sovryn(SOV)/GBP
0.068036
1 Sovryn(SOV)/EUR
0.07922
1 Sovryn(SOV)/USD
$0.0932
1 Sovryn(SOV)/MYR
RM0.392372
1 Sovryn(SOV)/TRY
3.80722
1 Sovryn(SOV)/JPY
¥13.7004
1 Sovryn(SOV)/ARS
ARS$120.724756
1 Sovryn(SOV)/RUB
7.422448
1 Sovryn(SOV)/INR
8.155932
1 Sovryn(SOV)/IDR
Rp1,503.225596
1 Sovryn(SOV)/KRW
129.443616
1 Sovryn(SOV)/PHP
5.27046
1 Sovryn(SOV)/EGP
￡E.4.493172
1 Sovryn(SOV)/BRL
R$0.50328
1 Sovryn(SOV)/CAD
C$0.128616
1 Sovryn(SOV)/BDT
11.318208
1 Sovryn(SOV)/NGN
142.944568
1 Sovryn(SOV)/UAH
3.840772
1 Sovryn(SOV)/VES
Bs12.582
1 Sovryn(SOV)/CLP
$89.8448
1 Sovryn(SOV)/PKR
Rs26.401696
1 Sovryn(SOV)/KZT
50.459412
1 Sovryn(SOV)/THB
฿3.015952
1 Sovryn(SOV)/TWD
NT$2.798796
1 Sovryn(SOV)/AED
د.إ0.342044
1 Sovryn(SOV)/CHF
Fr0.07456
1 Sovryn(SOV)/HKD
HK$0.728824
1 Sovryn(SOV)/AMD
֏35.626632
1 Sovryn(SOV)/MAD
.د.م0.837868
1 Sovryn(SOV)/MXN
$1.745636
1 Sovryn(SOV)/PLN
0.338316
1 Sovryn(SOV)/RON
лв0.402624
1 Sovryn(SOV)/SEK
kr0.889128
1 Sovryn(SOV)/BGN
лв0.155644
1 Sovryn(SOV)/HUF
Ft31.443816
1 Sovryn(SOV)/CZK
1.948812
1 Sovryn(SOV)/KWD
د.ك0.028426
1 Sovryn(SOV)/ILS
0.314084
1 Sovryn(SOV)/NOK
kr0.946912
1 Sovryn(SOV)/NZD
$0.156576

Sovryn ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Sovryn võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Sovryn ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Sovryn kohta

Kui palju on Sovryn (SOV) tänapäeval väärt?
Reaalajas SOV hind USD on 0.0932 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SOV/USD hind?
Praegune hind SOV/USD on $ 0.0932. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Sovryn turukapitalisatsioon?
SOV turukapitalisatsioon on $ 5.84M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SOV ringlev varu?
SOV ringlev varu on 62.65M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SOV (ATH) hind?
SOV saavutab ATH hinna summas 44.91380266863327 USD.
Mis oli kõigi aegade SOV madalaim (ATL) hind?
SOV nägi ATL hinda summas 0.0875523654230788 USD.
Milline on SOV kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SOV kauplemismaht on $ 99.80K USD.
Kas SOV sel aastal kõrgemale ka suundub?
SOV võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SOV hinna ennustust.
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 04:15:34 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

