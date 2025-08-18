Sovryn (SOV) reaalajas hind on $ 0.0932. Viimase 24 tunni jooksul SOV kaubeldud madalaim $ 0.0932 ja kõrgeim $ 0.0936 näitab aktiivset turu volatiivsust. SOVkõigi aegade kõrgeim hind on $ 44.91380266863327 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0875523654230788.
Lüliajalise tootluse osas on SOV muutunud -0.11% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel +5.19% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Sovryn (SOV) – turuteave
$ 5.84M
$ 99.80K
$ 9.32M
62.65M
100,000,000
100,000,000
62.65%
RBTC
Sovryn praegune turukapitalisatsioon on $ 5.84M$ 99.80K 24 tunnise kauplemismahuga. SOV ringlev varu on 62.65M, mille koguvaru on 100000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 9.32M.
Sovryn (SOV) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Sovryn tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ -0.0485
-34.23%
60 päeva
$ -0.0642
-40.79%
90 päeva
$ -0.0758
-44.86%
Sovryn Hinnamuutus täna
Täna registreeris SOV muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Sovryn 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0485 (-34.23%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Sovryn 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SOV $ -0.0642 (-40.79%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Sovryn 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0758 (-44.86%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Sovryn (SOV) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Sovryn is an open-source, trustless platform that will allow anyone to build and interact on Bitcoin to power future economies. Sovryn's primary focus is the launch of BitcoinOS, which will be a scalable network of interoperable rollups that share Bitcoin’s security.
Sovryn hinna ennustus (USD)
Kui palju on Sovryn (SOV) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Sovryn (SOV) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Sovryn nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Sovryn (SOV) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SOV tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.