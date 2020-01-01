The Unfettered Souls (SOULS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi The Unfettered Souls (SOULS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

The Unfettered Souls (SOULS) teave The Unfettered is role-playing video game that offers an unparalleled decentralized gaming experience on the blockchain. The game features a soulslike genre, developed by Trender Software on the Unreal Engine 4, designed to provide players with an immersive and challenging gaming experience. The mission of The Unfettered is to provide true gaming freedom, and the vision is to create a fair and transparent gaming ecosystem. Ametlik veebisait: https://theunfettered.io/ Valge raamat: https://www.theunfettered.io/assets/images/onepager/ue-one-pager-website.png Plokiahela Explorer: https://polygonscan.com/token/0xaa4fBC6809a8E1924520FC85282aC4C76A7671d7 Ostke SOULS kohe!

The Unfettered Souls (SOULS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage The Unfettered Souls (SOULS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 456.69K $ 456.69K $ 456.69K Koguvaru: $ 2.25B $ 2.25B $ 2.25B Ringlev varu: $ 1.14B $ 1.14B $ 1.14B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 897.75K $ 897.75K $ 897.75K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.03889 $ 0.03889 $ 0.03889 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000249381669055289 $ 0.000249381669055289 $ 0.000249381669055289 Praegune hind: $ 0.000399 $ 0.000399 $ 0.000399 Lisateave The Unfettered Souls (SOULS) hinna kohta

The Unfettered Souls (SOULS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud The Unfettered Souls (SOULS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SOULS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SOULS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SOULS tokeni tokenoomikat, avastage SOULS tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust SOULS Kas olete huvitatud The Unfettered Souls (SOULS) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid SOULS ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas SOULS MEXC-ist osta!

The Unfettered Souls (SOULS) hinna ajalugu SOULS hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage SOULS hinna ajalugu kohe!

SOULS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SOULS võiks suunduda? Meie SOULS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SOULS tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!