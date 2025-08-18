The Unfettered Souls (SOULS) reaalajas hind on $ 0.000403. Viimase 24 tunni jooksul SOULS kaubeldud madalaim $ 0.000386 ja kõrgeim $ 0.000454 näitab aktiivset turu volatiivsust. SOULSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01715161352679461 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000249381669055289.
Lüliajalise tootluse osas on SOULS muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -11.23% 24 tunni vältel -5.85% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
The Unfettered Souls (SOULS) – turuteave
$ 461.27K
$ 44.00K
$ 906.75K
1.14B
2,250,000,000
2,250,000,000
50.87%
MATIC
The Unfettered Souls praegune turukapitalisatsioon on $ 461.27K$ 44.00K 24 tunnise kauplemismahuga. SOULS ringlev varu on 1.14B, mille koguvaru on 2250000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 906.75K.
The Unfettered Souls (SOULS) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse The Unfettered Souls tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00005098
-11.23%
30 päeva
$ +0.00004
+11.01%
60 päeva
$ +0.000031
+8.33%
90 päeva
$ -0.000056
-12.21%
The Unfettered Souls Hinnamuutus täna
Täna registreeris SOULS muutuse $ -0.00005098 (-11.23%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
The Unfettered Souls 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00004 (+11.01%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
The Unfettered Souls 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SOULS $ +0.000031 (+8.33%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
The Unfettered Souls 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000056 (-12.21%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada The Unfettered Souls (SOULS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
The Unfettered is role-playing video game that offers an unparalleled decentralized gaming experience on the blockchain. The game features a soulslike genre, developed by Trender Software on the Unreal Engine 4, designed to provide players with an immersive and challenging gaming experience. The mission of The Unfettered is to provide true gaming freedom, and the vision is to create a fair and transparent gaming ecosystem.
The Unfettered Souls hinna ennustus (USD)
Kui palju on The Unfettered Souls (SOULS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie The Unfettered Souls (SOULS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida The Unfettered Souls nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
The Unfettered Souls (SOULS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SOULS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
