The Unfettered Souls logo

The Unfettered Souls hind(SOULS)

1 SOULS/USD reaalajas hind:

$0.000403
-11.23%1D
USD
The Unfettered Souls (SOULS) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 01:56:12 (UTC+8)

The Unfettered Souls (SOULS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.000386
24 h madal
$ 0.000454
24 h kõrge

$ 0.000386
$ 0.000454
$ 0.01715161352679461
$ 0.000249381669055289
0.00%

-11.23%

-5.85%

-5.85%

The Unfettered Souls (SOULS) reaalajas hind on $ 0.000403. Viimase 24 tunni jooksul SOULS kaubeldud madalaim $ 0.000386 ja kõrgeim $ 0.000454 näitab aktiivset turu volatiivsust. SOULSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01715161352679461 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000249381669055289.

Lüliajalise tootluse osas on SOULS muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -11.23% 24 tunni vältel -5.85% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

The Unfettered Souls (SOULS) – turuteave

No.2444

$ 461.27K
$ 44.00K
$ 906.75K
1.14B
2,250,000,000
2,250,000,000
50.87%

MATIC

The Unfettered Souls praegune turukapitalisatsioon on $ 461.27K $ 44.00K 24 tunnise kauplemismahuga. SOULS ringlev varu on 1.14B, mille koguvaru on 2250000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 906.75K.

The Unfettered Souls (SOULS) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse The Unfettered Souls tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00005098-11.23%
30 päeva$ +0.00004+11.01%
60 päeva$ +0.000031+8.33%
90 päeva$ -0.000056-12.21%
The Unfettered Souls Hinnamuutus täna

Täna registreeris SOULS muutuse $ -0.00005098 (-11.23%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

The Unfettered Souls 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00004 (+11.01%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

The Unfettered Souls 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SOULS $ +0.000031 (+8.33%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

The Unfettered Souls 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000056 (-12.21%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada The Unfettered Souls (SOULS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe The Unfettered Souls hinnaajaloo lehte.

Mis on The Unfettered Souls (SOULS)

The Unfettered is role-playing video game that offers an unparalleled decentralized gaming experience on the blockchain. The game features a soulslike genre, developed by Trender Software on the Unreal Engine 4, designed to provide players with an immersive and challenging gaming experience. The mission of The Unfettered is to provide true gaming freedom, and the vision is to create a fair and transparent gaming ecosystem.

The Unfettered Souls on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie The Unfettered Souls investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida SOULS panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse The Unfettered Souls kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie The Unfettered Souls ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

The Unfettered Souls hinna ennustus (USD)

Kui palju on The Unfettered Souls (SOULS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie The Unfettered Souls (SOULS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida The Unfettered Souls nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake The Unfettered Souls hinna ennustust kohe!

The Unfettered Souls (SOULS) tokenoomika

The Unfettered Souls (SOULS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SOULS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

The Unfettered Souls (SOULS) ostujuhend

Kas otsite, kuidas The Unfettered Souls osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust The Unfettered Souls osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

SOULS kohalike valuutade suhtes

1 The Unfettered Souls(SOULS)/VND
10.604945
1 The Unfettered Souls(SOULS)/AUD
A$0.00061256
1 The Unfettered Souls(SOULS)/GBP
0.00029419
1 The Unfettered Souls(SOULS)/EUR
0.00034255
1 The Unfettered Souls(SOULS)/USD
$0.000403
1 The Unfettered Souls(SOULS)/MYR
RM0.00169663
1 The Unfettered Souls(SOULS)/TRY
0.01643837
1 The Unfettered Souls(SOULS)/JPY
¥0.059241
1 The Unfettered Souls(SOULS)/ARS
ARS$0.52269503
1 The Unfettered Souls(SOULS)/RUB
0.03212313
1 The Unfettered Souls(SOULS)/INR
0.03526653
1 The Unfettered Souls(SOULS)/IDR
Rp6.49999909
1 The Unfettered Souls(SOULS)/KRW
0.55971864
1 The Unfettered Souls(SOULS)/PHP
0.02278965
1 The Unfettered Souls(SOULS)/EGP
￡E.0.01944878
1 The Unfettered Souls(SOULS)/BRL
R$0.0021762
1 The Unfettered Souls(SOULS)/CAD
C$0.00055614
1 The Unfettered Souls(SOULS)/BDT
0.04894032
1 The Unfettered Souls(SOULS)/NGN
0.61809722
1 The Unfettered Souls(SOULS)/UAH
0.01660763
1 The Unfettered Souls(SOULS)/VES
Bs0.054405
1 The Unfettered Souls(SOULS)/CLP
$0.388492
1 The Unfettered Souls(SOULS)/PKR
Rs0.11416184
1 The Unfettered Souls(SOULS)/KZT
0.21818823
1 The Unfettered Souls(SOULS)/THB
฿0.0130169
1 The Unfettered Souls(SOULS)/TWD
NT$0.01210209
1 The Unfettered Souls(SOULS)/AED
د.إ0.00147901
1 The Unfettered Souls(SOULS)/CHF
Fr0.0003224
1 The Unfettered Souls(SOULS)/HKD
HK$0.00315146
1 The Unfettered Souls(SOULS)/AMD
֏0.15405078
1 The Unfettered Souls(SOULS)/MAD
.د.م0.00362297
1 The Unfettered Souls(SOULS)/MXN
$0.00760461
1 The Unfettered Souls(SOULS)/PLN
0.00146692
1 The Unfettered Souls(SOULS)/RON
лв0.00174096
1 The Unfettered Souls(SOULS)/SEK
kr0.00384865
1 The Unfettered Souls(SOULS)/BGN
лв0.00067301
1 The Unfettered Souls(SOULS)/HUF
Ft0.1360528
1 The Unfettered Souls(SOULS)/CZK
0.0084227
1 The Unfettered Souls(SOULS)/KWD
د.ك0.000122915
1 The Unfettered Souls(SOULS)/ILS
0.00135811
1 The Unfettered Souls(SOULS)/NOK
kr0.00410657
1 The Unfettered Souls(SOULS)/NZD
$0.00067704

The Unfettered Souls ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest The Unfettered Souls võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse The Unfettered Souls ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse The Unfettered Souls kohta

Kui palju on The Unfettered Souls (SOULS) tänapäeval väärt?
Reaalajas SOULS hind USD on 0.000403 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SOULS/USD hind?
Praegune hind SOULS/USD on $ 0.000403. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on The Unfettered Souls turukapitalisatsioon?
SOULS turukapitalisatsioon on $ 461.27K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SOULS ringlev varu?
SOULS ringlev varu on 1.14B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SOULS (ATH) hind?
SOULS saavutab ATH hinna summas 0.01715161352679461 USD.
Mis oli kõigi aegade SOULS madalaim (ATL) hind?
SOULS nägi ATL hinda summas 0.000249381669055289 USD.
Milline on SOULS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SOULS kauplemismaht on $ 44.00K USD.
Kas SOULS sel aastal kõrgemale ka suundub?
SOULS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SOULS hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

