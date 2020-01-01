Soulsaver (SOUL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Soulsaver (SOUL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Soulsaver (SOUL) teave Soulsaver is a P2E game ecosystem established with NFT as the parameter. P2E game Soulsaver, which the Soulsaver Project Team has developed, is a blockchain-based idle strategic simulation RPG, inspired by the existing online game Ghost Online. Our team has combined the idle strategic simulation genre optimized for P2E, with the IP of Ghost Online as the base for the development of Soulsaver. With this, our team intends to develop a blockchain-based ecosystem that services popular P2E games that anyone can easily and conveniently enjoy. Ametlik veebisait: https://idlesoulsavers.io/ Valge raamat: https://idle-soulsaver.gitbook.io/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x992D339532A9C42F1b0E59A57e95F38da38c66F6 Ostke SOUL kohe!

Soulsaver (SOUL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Soulsaver (SOUL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 14.33K $ 14.33K $ 14.33K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.39997 $ 0.39997 $ 0.39997 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000001329411884244 $ 0.000001329411884244 $ 0.000001329411884244 Praegune hind: $ 0.000001433 $ 0.000001433 $ 0.000001433 Lisateave Soulsaver (SOUL) hinna kohta

Soulsaver (SOUL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Soulsaver (SOUL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SOUL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SOUL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SOUL tokeni tokenoomikat, avastage SOUL tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust SOUL Kas olete huvitatud Soulsaver (SOUL) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid SOUL ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas SOUL MEXC-ist osta!

Soulsaver (SOUL) hinna ajalugu SOUL hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage SOUL hinna ajalugu kohe!

SOUL – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SOUL võiks suunduda? Meie SOUL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SOUL tokeni hinna ennustust kohe!

