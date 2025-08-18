Soulsaver (SOUL) reaalajas hind on $ 0.000001367. Viimase 24 tunni jooksul SOUL kaubeldud madalaim $ 0.000001367 ja kõrgeim $ 0.00000139 näitab aktiivset turu volatiivsust. SOULkõigi aegade kõrgeim hind on $ 52.29215435061714 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000001329411884244.
Lüliajalise tootluse osas on SOUL muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel +9.36% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Soulsaver (SOUL) – turuteave
No.7439
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 3.94
$ 3.94$ 3.94
$ 13.67K
$ 13.67K$ 13.67K
0.00
0.00 0.00
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
0.00%
ETH
Soulsaver praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 3.94 24 tunnise kauplemismahuga. SOUL ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 10000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 13.67K.
Soulsaver (SOUL) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Soulsaver tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ -0.000000252
-15.57%
60 päeva
$ +0.00000006
+4.59%
90 päeva
$ -0.000001052
-43.49%
Soulsaver Hinnamuutus täna
Täna registreeris SOUL muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Soulsaver 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000000252 (-15.57%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Soulsaver 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SOUL $ +0.00000006 (+4.59%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Soulsaver 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000001052 (-43.49%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Soulsaver (SOUL) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Soulsaver is a P2E game ecosystem established with NFT as the parameter. P2E game Soulsaver, which the Soulsaver Project Team has developed, is a blockchain-based idle strategic simulation RPG, inspired by the existing online game Ghost Online. Our team has combined the idle strategic simulation genre optimized for P2E, with the IP of Ghost Online as the base for the development of Soulsaver. With this, our team intends to develop a blockchain-based ecosystem that services popular P2E games that anyone can easily and conveniently enjoy.
Soulsaver on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Soulsaver investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida SOUL panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Soulsaver kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Soulsaver ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Soulsaver hinna ennustus (USD)
Kui palju on Soulsaver (SOUL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Soulsaver (SOUL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Soulsaver nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Soulsaver (SOUL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SOUL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Soulsaver (SOUL) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Soulsaver osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Soulsaver osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.