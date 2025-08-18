Mis on Soulsaver (SOUL)

Soulsaver is a P2E game ecosystem established with NFT as the parameter. P2E game Soulsaver, which the Soulsaver Project Team has developed, is a blockchain-based idle strategic simulation RPG, inspired by the existing online game Ghost Online. Our team has combined the idle strategic simulation genre optimized for P2E, with the IP of Ghost Online as the base for the development of Soulsaver. With this, our team intends to develop a blockchain-based ecosystem that services popular P2E games that anyone can easily and conveniently enjoy.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Soulsaver kohta Kui palju on Soulsaver (SOUL) tänapäeval väärt? Reaalajas SOUL hind USD on 0.000001367 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SOUL/USD hind? $ 0.000001367 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SOUL/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Soulsaver turukapitalisatsioon? SOUL turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SOUL ringlev varu? SOUL ringlev varu on 0.00 USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SOUL (ATH) hind? SOUL saavutab ATH hinna summas 52.29215435061714 USD . Mis oli kõigi aegade SOUL madalaim (ATL) hind? SOUL nägi ATL hinda summas 0.000001329411884244 USD . Milline on SOUL kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SOUL kauplemismaht on $ 3.94 USD . Kas SOUL sel aastal kõrgemale ka suundub? SOUL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SOUL hinna ennustust

