SOS (SOS) reaalajas hind on $ 0.000000003004. Viimase 24 tunni jooksul SOS kaubeldud madalaim $ 0.000000003 ja kõrgeim $ 0.000000003104 näitab aktiivset turu volatiivsust. SOSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.000011535843959081 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000000001239354748.
Lüliajalise tootluse osas on SOS muutunud -2.66% viimase tunni jooksul, -1.02% 24 tunni vältel -7.43% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
SOS (SOS) – turuteave
$ 300.40K
$ 300.40K
$ 55.43K
$ 55.43K
$ 300.40K
$ 300.40K
100.00T
100.00T
100,000,000,000,000
100,000,000,000,000
SOS praegune turukapitalisatsioon on $ 300.40K$ 55.43K 24 tunnise kauplemismahuga. SOS ringlev varu on 100.00T, mille koguvaru on 100000000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
SOS (SOS) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse SOS tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00000000003097
-1.02%
30 päeva
$ +0.000000001091
+57.03%
60 päeva
$ +0.000000001059
+54.44%
90 päeva
$ -0.000000004888
-61.94%
SOS Hinnamuutus täna
Täna registreeris SOS muutuse $ -0.00000000003097 (-1.02%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
SOS 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000000001091 (+57.03%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
SOS 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SOS $ +0.000000001059 (+54.44%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
SOS 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000000004888 (-61.94%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada SOS (SOS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
$SOS is the token to pay tribute, to protect, to promote all NFT creators, collectors and markets for nurturing the entire NFT ecosystem.
SOS on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie SOS investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida SOS panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse SOS kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie SOS ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
SOS hinna ennustus (USD)
Kui palju on SOS (SOS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SOS (SOS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SOS nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
SOS (SOS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SOS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
SOS (SOS) ostujuhend
Kas otsite, kuidas SOS osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust SOS osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.