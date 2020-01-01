Sora (SORA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Sora (SORA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Sora (SORA) teave Discover the future of video production with SORA, the pioneering token project at the intersection of blockchain technology and artificial intelligence. Ametlik veebisait: https://sora-ai.vip/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0xb8a87405d9a4F2F866319B77004e88dfF66c0d92 Ostke SORA kohe!

Sora (SORA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Sora (SORA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 319.40K $ 319.40K $ 319.40K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.02559 $ 0.02559 $ 0.02559 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000010247393960688 $ 0.000010247393960688 $ 0.000010247393960688 Praegune hind: $ 0.0003194 $ 0.0003194 $ 0.0003194 Lisateave Sora (SORA) hinna kohta

Sora (SORA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Sora (SORA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SORA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SORA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SORA tokeni tokenoomikat, avastage SORA tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust SORA Kas olete huvitatud Sora (SORA) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid SORA ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas SORA MEXC-ist osta!

Sora (SORA) hinna ajalugu SORA hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage SORA hinna ajalugu kohe!

SORA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SORA võiks suunduda? Meie SORA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SORA tokeni hinna ennustust kohe!

