Sonorus (SONORUS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Sonorus (SONORUS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Sonorus (SONORUS) teave Sonorus is a groundbreaking platform leveraging TrendFi to reshape how fans and artists interact with music. Through our on-chain voting system, music lovers can back their favourite tracks, influencing their rise in popularity. As songs gain momentum, artists and fans can earn rewards as the songs climb the charts, fostering a community where everyone's passion for music is recognized and rewarded. Ametlik veebisait: https://sonorus.network/ Valge raamat: https://sonorus.gitbook.io/sonorus-whitepaper/ Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0xF3A587d1AC967b40DB59223434BAf0C6e11588EA Ostke SONORUS kohe!

Sonorus (SONORUS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Sonorus (SONORUS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.33M $ 1.33M $ 1.33M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.37918 $ 0.37918 $ 0.37918 Kõigi aegade madalaim: $ 0.001163274133058344 $ 0.001163274133058344 $ 0.001163274133058344 Praegune hind: $ 0.001327 $ 0.001327 $ 0.001327 Lisateave Sonorus (SONORUS) hinna kohta

Sonorus (SONORUS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Sonorus (SONORUS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SONORUS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SONORUS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SONORUS tokeni tokenoomikat, avastage SONORUS tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust SONORUS Kas olete huvitatud Sonorus (SONORUS) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid SONORUS ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas SONORUS MEXC-ist osta!

Sonorus (SONORUS) hinna ajalugu SONORUS hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage SONORUS hinna ajalugu kohe!

SONORUS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SONORUS võiks suunduda? Meie SONORUS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SONORUS tokeni hinna ennustust kohe!

