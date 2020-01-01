Soldex (SOLX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Soldex (SOLX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Soldex (SOLX) teave The soldex.ai protocol will power the new wave of flexible financial markets by serving as a foundation layer for settlement, market making, custody and liquidity. New wave of market makers will have their own unique algorithms. Users will be able to customize their trading strategy and adjust their desired risk exposure, while keeping custody of their funds. In addition to exchanges, businesses such as OTC desks and market makers can simplify complex settlement workflows, which often involve manual procedures that are slow and prone to error without the fear of losing their funds. Ametlik veebisait: https://soldex.ai/ Valge raamat: https://soldexai.gitbook.io/soldex-whitepaper/ Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/CH74tuRLTYcxG7qNJCsV9rghfLXJCQJbsu7i52a8F1Gn Ostke SOLX kohe!

Soldex (SOLX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Soldex (SOLX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 72.04K $ 72.04K $ 72.04K Koguvaru: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Ringlev varu: $ 420.41M $ 420.41M $ 420.41M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 85.68K $ 85.68K $ 85.68K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.25 $ 0.25 $ 0.25 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000026885078873052 $ 0.000026885078873052 $ 0.000026885078873052 Praegune hind: $ 0.00017135 $ 0.00017135 $ 0.00017135 Lisateave Soldex (SOLX) hinna kohta

Soldex (SOLX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Soldex (SOLX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SOLX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SOLX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SOLX tokeni tokenoomikat, avastage SOLX tokeni reaalajas hinda!

