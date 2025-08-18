Sologenic (SOLO) reaalajas hind on $ 0.34541. Viimase 24 tunni jooksul SOLO kaubeldud madalaim $ 0.34102 ja kõrgeim $ 0.35568 näitab aktiivset turu volatiivsust. SOLOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 6.625920367871951 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.05447753618601995.
Lüliajalise tootluse osas on SOLO muutunud -0.43% viimase tunni jooksul, -0.97% 24 tunni vältel -6.26% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Sologenic (SOLO) – turuteave
Sologenic praegune turukapitalisatsioon on $ 137.74M$ 74.35K 24 tunnise kauplemismahuga. SOLO ringlev varu on 398.78M, mille koguvaru on 398776003.1814808. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 138.16M.
Sologenic (SOLO) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Sologenic tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0033833
-0.97%
30 päeva
$ -0.14982
-30.26%
60 päeva
$ +0.10539
+43.90%
90 päeva
$ +0.06379
+22.65%
Sologenic Hinnamuutus täna
Täna registreeris SOLO muutuse $ -0.0033833 (-0.97%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Sologenic 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.14982 (-30.26%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Sologenic 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SOLO $ +0.10539 (+43.90%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Sologenic 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.06379 (+22.65%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Sologenic (SOLO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Sologenic is disrupting the asset trading industry: Tokenized Securities, Crypto Assets & NFTs.Tokenized Securities: Sologenic ecosystem utilizes the on-demand tokenization of a wide range of assets from traditional financial markets or privately owned. All assets are backed 1:1 with the real world stocks (NOT A CFD) through SAXO bank in the EU. Sologenic also supports Stock mergers and dividends.
Sologenic on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Sologenic investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida SOLO panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Sologenic kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Sologenic ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Sologenic hinna ennustus (USD)
Kui palju on Sologenic (SOLO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Sologenic (SOLO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Sologenic nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Sologenic (SOLO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SOLO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Sologenic (SOLO) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Sologenic osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Sologenic osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.