1 SOLO/USD reaalajas hind:

$0.34541
-0.97%1D
USD
Sologenic (SOLO) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:55:36 (UTC+8)

Sologenic (SOLO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.34102
24 h madal
$ 0.35568
24 h kõrge

$ 0.34102
$ 0.35568
$ 6.625920367871951
$ 0.05447753618601995
-0.43%

-0.97%

-6.26%

-6.26%

Sologenic (SOLO) reaalajas hind on $ 0.34541. Viimase 24 tunni jooksul SOLO kaubeldud madalaim $ 0.34102 ja kõrgeim $ 0.35568 näitab aktiivset turu volatiivsust. SOLOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 6.625920367871951 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.05447753618601995.

Lüliajalise tootluse osas on SOLO muutunud -0.43% viimase tunni jooksul, -0.97% 24 tunni vältel -6.26% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Sologenic (SOLO) – turuteave

No.299

$ 137.74M
$ 74.35K
$ 138.16M
398.78M
400,000,000
398,776,003.1814808
99.69%

XRP

Sologenic praegune turukapitalisatsioon on $ 137.74M $ 74.35K 24 tunnise kauplemismahuga. SOLO ringlev varu on 398.78M, mille koguvaru on 398776003.1814808. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 138.16M.

Sologenic (SOLO) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Sologenic tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0033833-0.97%
30 päeva$ -0.14982-30.26%
60 päeva$ +0.10539+43.90%
90 päeva$ +0.06379+22.65%
Sologenic Hinnamuutus täna

Täna registreeris SOLO muutuse $ -0.0033833 (-0.97%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Sologenic 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.14982 (-30.26%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Sologenic 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SOLO $ +0.10539 (+43.90%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Sologenic 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.06379 (+22.65%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Sologenic (SOLO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Sologenic hinnaajaloo lehte.

Mis on Sologenic (SOLO)

Sologenic is disrupting the asset trading industry: Tokenized Securities, Crypto Assets & NFTs.Tokenized Securities: Sologenic ecosystem utilizes the on-demand tokenization of a wide range of assets from traditional financial markets or privately owned. All assets are backed 1:1 with the real world stocks (NOT A CFD) through SAXO bank in the EU. Sologenic also supports Stock mergers and dividends.

Sologenic on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Sologenic investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida SOLO panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Sologenic kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Sologenic ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Sologenic hinna ennustus (USD)

Kui palju on Sologenic (SOLO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Sologenic (SOLO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Sologenic nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Sologenic hinna ennustust kohe!

Sologenic (SOLO) tokenoomika

Sologenic (SOLO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SOLO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Sologenic (SOLO) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Sologenic osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Sologenic osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

SOLO kohalike valuutade suhtes

1 Sologenic(SOLO)/VND
9,089.46415
1 Sologenic(SOLO)/AUD
A$0.5250232
1 Sologenic(SOLO)/GBP
0.2521493
1 Sologenic(SOLO)/EUR
0.2935985
1 Sologenic(SOLO)/USD
$0.34541
1 Sologenic(SOLO)/MYR
RM1.4541761
1 Sologenic(SOLO)/TRY
14.0892739
1 Sologenic(SOLO)/JPY
¥50.77527
1 Sologenic(SOLO)/ARS
ARS$448.0002241
1 Sologenic(SOLO)/RUB
27.5326311
1 Sologenic(SOLO)/INR
30.2268291
1 Sologenic(SOLO)/IDR
Rp5,571.1282523
1 Sologenic(SOLO)/KRW
479.7330408
1 Sologenic(SOLO)/PHP
19.5329355
1 Sologenic(SOLO)/EGP
￡E.16.6694866
1 Sologenic(SOLO)/BRL
R$1.865214
1 Sologenic(SOLO)/CAD
C$0.4766658
1 Sologenic(SOLO)/BDT
41.9465904
1 Sologenic(SOLO)/NGN
529.7691334
1 Sologenic(SOLO)/UAH
14.2343461
1 Sologenic(SOLO)/VES
Bs46.63035
1 Sologenic(SOLO)/CLP
$332.97524
1 Sologenic(SOLO)/PKR
Rs97.8477448
1 Sologenic(SOLO)/KZT
187.0084281
1 Sologenic(SOLO)/THB
฿11.156743
1 Sologenic(SOLO)/TWD
NT$10.3726623
1 Sologenic(SOLO)/AED
د.إ1.2676547
1 Sologenic(SOLO)/CHF
Fr0.276328
1 Sologenic(SOLO)/HKD
HK$2.7011062
1 Sologenic(SOLO)/AMD
֏132.0364266
1 Sologenic(SOLO)/MAD
.د.م3.1052359
1 Sologenic(SOLO)/MXN
$6.5178867
1 Sologenic(SOLO)/PLN
1.2572924
1 Sologenic(SOLO)/RON
лв1.4921712
1 Sologenic(SOLO)/SEK
kr3.2986655
1 Sologenic(SOLO)/BGN
лв0.5768347
1 Sologenic(SOLO)/HUF
Ft116.610416
1 Sologenic(SOLO)/CZK
7.219069
1 Sologenic(SOLO)/KWD
د.ك0.10535005
1 Sologenic(SOLO)/ILS
1.1640317
1 Sologenic(SOLO)/NOK
kr3.5197279
1 Sologenic(SOLO)/NZD
$0.5802888

Sologenic ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Sologenic võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Sologenic ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Sologenic kohta

Kui palju on Sologenic (SOLO) tänapäeval väärt?
Reaalajas SOLO hind USD on 0.34541 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SOLO/USD hind?
Praegune hind SOLO/USD on $ 0.34541. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Sologenic turukapitalisatsioon?
SOLO turukapitalisatsioon on $ 137.74M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SOLO ringlev varu?
SOLO ringlev varu on 398.78M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SOLO (ATH) hind?
SOLO saavutab ATH hinna summas 6.625920367871951 USD.
Mis oli kõigi aegade SOLO madalaim (ATL) hind?
SOLO nägi ATL hinda summas 0.05447753618601995 USD.
Milline on SOLO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SOLO kauplemismaht on $ 74.35K USD.
Kas SOLO sel aastal kõrgemale ka suundub?
SOLO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SOLO hinna ennustust.
Sologenic (SOLO) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

