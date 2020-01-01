Soil (SOIL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Soil (SOIL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Soil (SOIL) teave Soil is a blockchain-based lending protocol that bridges the gap between traditional finance and the crypto world, reshaping corporate debt and fixed-income investments. It is a debt marketplace where established companies can obtain financing, and crypto investors can lend their stablecoins to earn yield derived from Real World Assets that exist off-chain. Ametlik veebisait: https://soil.co/ Valge raamat: https://docsend.com/view/bvmug7hb67ws3igm Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x54991328ab43c7d5d31c19d1b9fa048e77b5cd16 Ostke SOIL kohe!

Soil (SOIL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Soil (SOIL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 10.41M $ 10.41M $ 10.41M Koguvaru: $ 99.00M $ 99.00M $ 99.00M Ringlev varu: $ 40.90M $ 40.90M $ 40.90M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 25.46M $ 25.46M $ 25.46M Kõigi aegade kõrgeim: $ 4 $ 4 $ 4 Kõigi aegade madalaim: $ 0.09537159078089791 $ 0.09537159078089791 $ 0.09537159078089791 Praegune hind: $ 0.2546 $ 0.2546 $ 0.2546 Lisateave Soil (SOIL) hinna kohta

Soil (SOIL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Soil (SOIL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SOIL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SOIL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SOIL tokeni tokenoomikat, avastage SOIL tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust SOIL Kas olete huvitatud Soil (SOIL) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid SOIL ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas SOIL MEXC-ist osta!

Soil (SOIL) hinna ajalugu SOIL hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage SOIL hinna ajalugu kohe!

SOIL – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SOIL võiks suunduda? Meie SOIL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SOIL tokeni hinna ennustust kohe!

