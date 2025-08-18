Rohkem infot SOIL

Soil hind(SOIL)

1 SOIL/USD reaalajas hind:

$0.2798
-0.03%1D
USD
Soil (SOIL) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18

Soil (SOIL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.2759
24 h madal
$ 0.2909
24 h kõrge

$ 0.2759
$ 0.2909
$ 3.987815897532013
$ 0.09537159078089791
-0.11%

-0.03%

+5.26%

+5.26%

Soil (SOIL) reaalajas hind on $ 0.2798. Viimase 24 tunni jooksul SOIL kaubeldud madalaim $ 0.2759 ja kõrgeim $ 0.2909 näitab aktiivset turu volatiivsust. SOILkõigi aegade kõrgeim hind on $ 3.987815897532013 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.09537159078089791.

Lüliajalise tootluse osas on SOIL muutunud -0.11% viimase tunni jooksul, -0.03% 24 tunni vältel +5.26% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Soil (SOIL) – turuteave

No.1090

$ 11.38M
$ 55.41K
$ 27.98M
40.67M
100,000,000
99,000,000
40.66%

MATIC

Soil praegune turukapitalisatsioon on $ 11.38M $ 55.41K 24 tunnise kauplemismahuga. SOIL ringlev varu on 40.67M, mille koguvaru on 99000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 27.98M.

Soil (SOIL) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Soil tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000084-0.03%
30 päeva$ -0.0183-6.14%
60 päeva$ -0.0624-18.24%
90 päeva$ -0.1498-34.87%
Soil Hinnamuutus täna

Täna registreeris SOIL muutuse $ -0.000084 (-0.03%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Soil 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0183 (-6.14%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Soil 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SOIL $ -0.0624 (-18.24%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Soil 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.1498 (-34.87%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Soil (SOIL) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Soil hinnaajaloo lehte.

Mis on Soil (SOIL)

Soil is a blockchain-based lending protocol that bridges the gap between traditional finance and the crypto world, reshaping corporate debt and fixed-income investments. It is a debt marketplace where established companies can obtain financing, and crypto investors can lend their stablecoins to earn yield derived from Real World Assets that exist off-chain.

Soil on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Soil investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida SOIL panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Soil kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Soil ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Soil hinna ennustus (USD)

Kui palju on Soil (SOIL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Soil (SOIL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Soil nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Soil hinna ennustust kohe!

Soil (SOIL) tokenoomika

Soil (SOIL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SOIL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Soil (SOIL) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Soil osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Soil osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

SOIL kohalike valuutade suhtes

Soil ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Soil võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Soil ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Soil kohta

Kui palju on Soil (SOIL) tänapäeval väärt?
Reaalajas SOIL hind USD on 0.2798 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SOIL/USD hind?
Praegune hind SOIL/USD on $ 0.2798. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Soil turukapitalisatsioon?
SOIL turukapitalisatsioon on $ 11.38M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SOIL ringlev varu?
SOIL ringlev varu on 40.67M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SOIL (ATH) hind?
SOIL saavutab ATH hinna summas 3.987815897532013 USD.
Mis oli kõigi aegade SOIL madalaim (ATL) hind?
SOIL nägi ATL hinda summas 0.09537159078089791 USD.
Milline on SOIL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SOIL kauplemismaht on $ 55.41K USD.
Kas SOIL sel aastal kõrgemale ka suundub?
SOIL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SOIL hinna ennustust.
2025-08-18

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

