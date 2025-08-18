Rohkem infot SOH

Stohn Coin logo

Stohn Coin hind(SOH)

1 SOH/USD reaalajas hind:

-11.33%1D
USD
Stohn Coin (SOH) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18 01:55:29 (UTC+8)

Stohn Coin (SOH) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
$ 0.00698
$ 0.00698$ 0.00698
24 h kõrge

-12.79%

-11.33%

+3.30%

+3.30%

Stohn Coin (SOH) reaalajas hind on $ 0.00532. Viimase 24 tunni jooksul SOH kaubeldud madalaim $ 0.00437 ja kõrgeim $ 0.00698 näitab aktiivset turu volatiivsust. SOHkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.12002167088212497 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.002123899099248126.

Lüliajalise tootluse osas on SOH muutunud -12.79% viimase tunni jooksul, -11.33% 24 tunni vältel +3.30% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Stohn Coin (SOH) – turuteave

No.7599

0.00%

SOH

Stohn Coin praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 408.43 24 tunnise kauplemismahuga. SOH ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 14946414. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 212.80K.

Stohn Coin (SOH) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Stohn Coin tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0006798-11.33%
30 päeva$ -0.00133-20.00%
60 päeva$ -0.00075-12.36%
90 päeva$ -0.00039-6.84%
Stohn Coin Hinnamuutus täna

Täna registreeris SOH muutuse $ -0.0006798 (-11.33%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Stohn Coin 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00133 (-20.00%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Stohn Coin 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SOH $ -0.00075 (-12.36%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Stohn Coin 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00039 (-6.84%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Stohn Coin (SOH) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Stohn Coin hinnaajaloo lehte.

Mis on Stohn Coin (SOH)

Stohn Coin is a decentralized digital currency designed for fast, secure, and cost-effective transactions. Unlike traditional banking systems that rely on intermediaries like banks or governments, Stohn Coin operates on a peer-to-peer network powered by blockchain technology. This allows users to send and receive payments directly, anywhere in the world, without delays or high fees.With a capped supply of 43,982,139 coins, Stohn Coin is deflationary by design, making it a scarce and potentially valuable digital asset over time. New coins are introduced through mining, with a block time of just 5 minutes, ensuring a steady and predictable release of coins while securing the network.

Stohn Coin on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Stohn Coin investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida SOH panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Stohn Coin kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Stohn Coin ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Stohn Coin hinna ennustus (USD)

Kui palju on Stohn Coin (SOH) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Stohn Coin (SOH) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Stohn Coin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Stohn Coin hinna ennustust kohe!

Stohn Coin (SOH) tokenoomika

Stohn Coin (SOH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SOH tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Stohn Coin (SOH) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Stohn Coin osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Stohn Coin osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

SOH kohalike valuutade suhtes

Stohn Coin ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Stohn Coin võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Stohn Coin ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Stohn Coin kohta

Kui palju on Stohn Coin (SOH) tänapäeval väärt?
Reaalajas SOH hind USD on 0.00532 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SOH/USD hind?
Praegune hind SOH/USD on $ 0.00532. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Stohn Coin turukapitalisatsioon?
SOH turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SOH ringlev varu?
SOH ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SOH (ATH) hind?
SOH saavutab ATH hinna summas 0.12002167088212497 USD.
Mis oli kõigi aegade SOH madalaim (ATL) hind?
SOH nägi ATL hinda summas 0.002123899099248126 USD.
Milline on SOH kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SOH kauplemismaht on $ 408.43 USD.
Kas SOH sel aastal kõrgemale ka suundub?
SOH võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SOH hinna ennustust.
2025-08-18 01:55:29 (UTC+8)

Stohn Coin (SOH) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

