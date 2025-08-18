Stohn Coin (SOH) reaalajas hind on $ 0.00532. Viimase 24 tunni jooksul SOH kaubeldud madalaim $ 0.00437 ja kõrgeim $ 0.00698 näitab aktiivset turu volatiivsust. SOHkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.12002167088212497 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.002123899099248126.
Lüliajalise tootluse osas on SOH muutunud -12.79% viimase tunni jooksul, -11.33% 24 tunni vältel +3.30% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Stohn Coin (SOH) – turuteave
No.7599
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 408.43
$ 408.43$ 408.43
$ 212.80K
$ 212.80K$ 212.80K
0.00
0.00 0.00
40,000,000
40,000,000 40,000,000
14,946,414
14,946,414 14,946,414
0.00%
SOH
Stohn Coin praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 408.43 24 tunnise kauplemismahuga. SOH ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 14946414. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 212.80K.
Stohn Coin (SOH) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Stohn Coin tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0006798
-11.33%
30 päeva
$ -0.00133
-20.00%
60 päeva
$ -0.00075
-12.36%
90 päeva
$ -0.00039
-6.84%
Stohn Coin Hinnamuutus täna
Täna registreeris SOH muutuse $ -0.0006798 (-11.33%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Stohn Coin 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00133 (-20.00%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Stohn Coin 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SOH $ -0.00075 (-12.36%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Stohn Coin 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00039 (-6.84%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Stohn Coin (SOH) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Stohn Coin is a decentralized digital currency designed for fast, secure, and cost-effective transactions. Unlike traditional banking systems that rely on intermediaries like banks or governments, Stohn Coin operates on a peer-to-peer network powered by blockchain technology. This allows users to send and receive payments directly, anywhere in the world, without delays or high fees.With a capped supply of 43,982,139 coins, Stohn Coin is deflationary by design, making it a scarce and potentially valuable digital asset over time. New coins are introduced through mining, with a block time of just 5 minutes, ensuring a steady and predictable release of coins while securing the network.
Stohn Coin on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Stohn Coin investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida SOH panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Stohn Coin kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Stohn Coin ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Stohn Coin hinna ennustus (USD)
Kui palju on Stohn Coin (SOH) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Stohn Coin (SOH) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Stohn Coin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Stohn Coin (SOH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SOH tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Stohn Coin (SOH) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Stohn Coin osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Stohn Coin osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.