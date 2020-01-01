SOEX (SOEX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi SOEX (SOEX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

SOEX (SOEX) teave Shelters of Exiles (SOEX) is the biggest RPG universe on Telegram powered by AI agents. It brings web3 gaming to life with AI-driven gameplay, dynamic NFTs that evolve with gamers' play styles, and a player-driven economy. SoE offers players an evolving world where characters grow, trade flourishes, and AI automates income opportunities. Ametlik veebisait: https://shelterofexiles.com Valge raamat: https://docs.shelterofexiles.com/ Plokiahela Explorer: https://tonscan.org/jetton/EQCPrad8ocDuIp4bAbGbxdA7BWdWE2Gs4OiAL7Yrrtu6BQMI#transactions Ostke SOEX kohe!

SOEX (SOEX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage SOEX (SOEX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: -- -- -- Koguvaru: $ 800.00M $ 800.00M $ 800.00M Ringlev varu: -- -- -- FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 7.88M $ 7.88M $ 7.88M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.04563 $ 0.04563 $ 0.04563 Kõigi aegade madalaim: -- -- -- Praegune hind: $ 0.00985 $ 0.00985 $ 0.00985 Lisateave SOEX (SOEX) hinna kohta

SOEX (SOEX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud SOEX (SOEX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SOEX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SOEX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SOEX tokeni tokenoomikat, avastage SOEX tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust SOEX Kas olete huvitatud SOEX (SOEX) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid SOEX ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas SOEX MEXC-ist osta!

SOEX (SOEX) hinna ajalugu SOEX hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage SOEX hinna ajalugu kohe!

SOEX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SOEX võiks suunduda? Meie SOEX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SOEX tokeni hinna ennustust kohe!

