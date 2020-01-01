SNX (SNX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi SNX (SNX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

SNX (SNX) teave Synthetix is a decentralized finance (DeFi) protocol that provides on-chain exposure to a wide variety of crypto and non-crypto assets. The protocol is based on the Ethereum (ETH) blockchain and offers users access to highly liquid synthetic assets (synths). Synths track and provide returns on the underlying asset without requiring one to directly hold the asset. Ametlik veebisait: https://www.synthetix.io/ Valge raamat: https://docs.synthetix.io/ Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/8cTNUtcV2ueC3royJ642uRnvTxorJAWLZc58gxAo7y56

SNX (SNX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage SNX (SNX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 224.90M $ 224.90M $ 224.90M Koguvaru: $ 343.89M $ 343.89M $ 343.89M Ringlev varu: $ 343.47M $ 343.47M $ 343.47M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 222.56M $ 222.56M $ 222.56M Kõigi aegade kõrgeim: $ 28.9291 $ 28.9291 $ 28.9291 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0325776275658 $ 0.0325776275658 $ 0.0325776275658 Praegune hind: $ 0.6548 $ 0.6548 $ 0.6548 Lisateave SNX (SNX) hinna kohta

SNX (SNX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud SNX (SNX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SNX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SNX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SNX tokeni tokenoomikat, avastage SNX tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust SNX Kas olete huvitatud SNX (SNX) lisamisest oma portfooliosse?

SNX (SNX) hinna ajalugu SNX hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage SNX hinna ajalugu kohe!

SNX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SNX võiks suunduda? Meie SNX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SNX tokeni hinna ennustust kohe!

