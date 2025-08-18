SNX (SNX) reaalajas hind on $ 0.7023. Viimase 24 tunni jooksul SNX kaubeldud madalaim $ 0.701 ja kõrgeim $ 0.728 näitab aktiivset turu volatiivsust. SNXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 28.77103007 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0325776275658.
Lüliajalise tootluse osas on SNX muutunud -0.44% viimase tunni jooksul, -3.23% 24 tunni vältel +5.97% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
SNX (SNX) – turuteave
No.188
$ 241.22M
$ 241.22M$ 241.22M
$ 1.09M
$ 1.09M$ 1.09M
$ 238.70M
$ 238.70M$ 238.70M
343.47M
343.47M 343.47M
339,889,850.089
339,889,850.089 339,889,850.089
343,889,850.0967736
343,889,850.0967736 343,889,850.0967736
101.05%
0.01%
$ 0.9
$ 0.9$ 0.9
ETH
SNX praegune turukapitalisatsioon on $ 241.22M$ 1.09M 24 tunnise kauplemismahuga. SNX ringlev varu on 343.47M, mille koguvaru on 343889850.0967736. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 238.70M.
SNX (SNX) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse SNX tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.023441
-3.23%
30 päeva
$ +0.0114
+1.65%
60 päeva
$ +0.1137
+19.31%
90 päeva
$ -0.0902
-11.39%
SNX Hinnamuutus täna
Täna registreeris SNX muutuse $ -0.023441 (-3.23%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
SNX 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0114 (+1.65%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
SNX 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SNX $ +0.1137 (+19.31%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
SNX 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0902 (-11.39%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada SNX (SNX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Synthetix is a decentralized finance (DeFi) protocol that provides on-chain exposure to a wide variety of crypto and non-crypto assets. The protocol is based on the Ethereum (ETH) blockchain and offers users access to highly liquid synthetic assets (synths). Synths track and provide returns on the underlying asset without requiring one to directly hold the asset.
SNX on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie SNX investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida SNX panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse SNX kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie SNX ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
SNX hinna ennustus (USD)
Kui palju on SNX (SNX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SNX (SNX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SNX nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
SNX (SNX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SNX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
SNX (SNX) ostujuhend
Kas otsite, kuidas SNX osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust SNX osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.