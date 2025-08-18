Rohkem infot SNX

SNX logo

SNX hind(SNX)

1 SNX/USD reaalajas hind:

$0.7023
$0.7023$0.7023
-3.23%1D
USD
SNX (SNX) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:26:15 (UTC+8)

SNX (SNX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.701
$ 0.701$ 0.701
24 h madal
$ 0.728
$ 0.728$ 0.728
24 h kõrge

$ 0.701
$ 0.701$ 0.701

$ 0.728
$ 0.728$ 0.728

$ 28.77103007
$ 28.77103007$ 28.77103007

$ 0.0325776275658
$ 0.0325776275658$ 0.0325776275658

-0.44%

-3.23%

+5.97%

+5.97%

SNX (SNX) reaalajas hind on $ 0.7023. Viimase 24 tunni jooksul SNX kaubeldud madalaim $ 0.701 ja kõrgeim $ 0.728 näitab aktiivset turu volatiivsust. SNXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 28.77103007 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0325776275658.

Lüliajalise tootluse osas on SNX muutunud -0.44% viimase tunni jooksul, -3.23% 24 tunni vältel +5.97% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

SNX (SNX) – turuteave

No.188

$ 241.22M
$ 241.22M$ 241.22M

$ 1.09M
$ 1.09M$ 1.09M

$ 238.70M
$ 238.70M$ 238.70M

343.47M
343.47M 343.47M

339,889,850.089
339,889,850.089 339,889,850.089

343,889,850.0967736
343,889,850.0967736 343,889,850.0967736

101.05%

0.01%

$ 0.9
$ 0.9$ 0.9

ETH

SNX praegune turukapitalisatsioon on $ 241.22M $ 1.09M 24 tunnise kauplemismahuga. SNX ringlev varu on 343.47M, mille koguvaru on 343889850.0967736. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 238.70M.

SNX (SNX) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse SNX tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.023441-3.23%
30 päeva$ +0.0114+1.65%
60 päeva$ +0.1137+19.31%
90 päeva$ -0.0902-11.39%
SNX Hinnamuutus täna

Täna registreeris SNX muutuse $ -0.023441 (-3.23%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

SNX 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0114 (+1.65%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

SNX 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SNX $ +0.1137 (+19.31%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

SNX 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0902 (-11.39%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada SNX (SNX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe SNX hinnaajaloo lehte.

Mis on SNX (SNX)

Synthetix is a decentralized finance (DeFi) protocol that provides on-chain exposure to a wide variety of crypto and non-crypto assets. The protocol is based on the Ethereum (ETH) blockchain and offers users access to highly liquid synthetic assets (synths). Synths track and provide returns on the underlying asset without requiring one to directly hold the asset.

SNX on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie SNX investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida SNX panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse SNX kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie SNX ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

SNX hinna ennustus (USD)

Kui palju on SNX (SNX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SNX (SNX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SNX nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake SNX hinna ennustust kohe!

SNX (SNX) tokenoomika

SNX (SNX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SNX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

SNX (SNX) ostujuhend

Kas otsite, kuidas SNX osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust SNX osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

SNX kohalike valuutade suhtes

1 SNX(SNX)/VND
18,481.0245
1 SNX(SNX)/AUD
A$1.074519
1 SNX(SNX)/GBP
0.512679
1 SNX(SNX)/EUR
0.596955
1 SNX(SNX)/USD
$0.7023
1 SNX(SNX)/MYR
RM2.956683
1 SNX(SNX)/TRY
28.688955
1 SNX(SNX)/JPY
¥103.2381
1 SNX(SNX)/ARS
ARS$909.710259
1 SNX(SNX)/RUB
55.945218
1 SNX(SNX)/INR
61.458273
1 SNX(SNX)/IDR
Rp11,327.417769
1 SNX(SNX)/KRW
975.410424
1 SNX(SNX)/PHP
39.876594
1 SNX(SNX)/EGP
￡E.33.857883
1 SNX(SNX)/BRL
R$3.79242
1 SNX(SNX)/CAD
C$0.969174
1 SNX(SNX)/BDT
85.196013
1 SNX(SNX)/NGN
1,075.495197
1 SNX(SNX)/UAH
28.941783
1 SNX(SNX)/VES
Bs94.8105
1 SNX(SNX)/CLP
$675.6126
1 SNX(SNX)/PKR
Rs198.778992
1 SNX(SNX)/KZT
379.824909
1 SNX(SNX)/THB
฿22.719405
1 SNX(SNX)/TWD
NT$21.090069
1 SNX(SNX)/AED
د.إ2.577441
1 SNX(SNX)/CHF
Fr0.56184
1 SNX(SNX)/HKD
HK$5.491986
1 SNX(SNX)/AMD
֏268.55952
1 SNX(SNX)/MAD
.د.م6.313677
1 SNX(SNX)/MXN
$13.140033
1 SNX(SNX)/PLN
2.549349
1 SNX(SNX)/RON
лв3.033936
1 SNX(SNX)/SEK
kr6.699942
1 SNX(SNX)/BGN
лв1.172841
1 SNX(SNX)/HUF
Ft237.019227
1 SNX(SNX)/CZK
14.67807
1 SNX(SNX)/KWD
د.ك0.2134992
1 SNX(SNX)/ILS
2.366751
1 SNX(SNX)/NOK
kr7.135368
1 SNX(SNX)/NZD
$1.179864

SNX ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest SNX võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse SNX ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SNX kohta

Kui palju on SNX (SNX) tänapäeval väärt?
Reaalajas SNX hind USD on 0.7023 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SNX/USD hind?
Praegune hind SNX/USD on $ 0.7023. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on SNX turukapitalisatsioon?
SNX turukapitalisatsioon on $ 241.22M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SNX ringlev varu?
SNX ringlev varu on 343.47M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SNX (ATH) hind?
SNX saavutab ATH hinna summas 28.77103007 USD.
Mis oli kõigi aegade SNX madalaim (ATL) hind?
SNX nägi ATL hinda summas 0.0325776275658 USD.
Milline on SNX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SNX kauplemismaht on $ 1.09M USD.
Kas SNX sel aastal kõrgemale ka suundub?
SNX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SNX hinna ennustust.
SNX (SNX) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

SNX/USD kalkulaator

Summa

SNX
SNX
USD
USD

1 SNX = 0.7023 USD

Kauplemine: SNX

SNXETH
$0.000157
$0.000157$0.000157
-1.31%
SNXUSDT
$0.7023
$0.7023$0.7023
-3.35%

