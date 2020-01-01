Spain National Fan (SNFT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Spain National Fan (SNFT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Spain National Fan (SNFT) teave The Spain National Football Team Fan Token is designed to revolutionize the fan experience. With Token, Spain National Football Team gives fans the opportunity to participate in exclusive surveys and events, create digital collections, purchase NFTs, enjoy gamification and mission features linked to fan rewards, missions and great experiences. Ametlik veebisait: https://www.bitci.com/ Plokiahela Explorer: https://bitciexp.bitcichain.com/tokens/0x3e6F1be54FEb9CC37dBfC31A894a8810357C3F9C/token_transfers Ostke SNFT kohe!

Spain National Fan (SNFT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Spain National Fan (SNFT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 727.87K $ 727.87K $ 727.87K Koguvaru: $ 22.90M $ 22.90M $ 22.90M Ringlev varu: $ 22.90M $ 22.90M $ 22.90M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.18M $ 3.18M $ 3.18M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.8735 $ 0.8735 $ 0.8735 Kõigi aegade madalaim: $ 0.006959526514589207 $ 0.006959526514589207 $ 0.006959526514589207 Praegune hind: $ 0.03178 $ 0.03178 $ 0.03178 Lisateave Spain National Fan (SNFT) hinna kohta

Spain National Fan (SNFT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Spain National Fan (SNFT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SNFT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SNFT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SNFT tokeni tokenoomikat, avastage SNFT tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust SNFT Kas olete huvitatud Spain National Fan (SNFT) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid SNFT ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas SNFT MEXC-ist osta!

Spain National Fan (SNFT) hinna ajalugu SNFT hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage SNFT hinna ajalugu kohe!

SNFT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SNFT võiks suunduda? Meie SNFT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SNFT tokeni hinna ennustust kohe!

