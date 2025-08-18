Spain National Fan (SNFT) reaalajas hind on $ 0,03101. Viimase 24 tunni jooksul SNFT kaubeldud madalaim $ 0,03099 ja kõrgeim $ 0,03195 näitab aktiivset turu volatiivsust. SNFTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0,8633461742541345 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0,006959526514589207.
Lüliajalise tootluse osas on SNFT muutunud -%1,31 viimase tunni jooksul, -%1,99 24 tunni vältel +%13,79 viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Spain National Fan (SNFT) – turuteave
No.2242
$ 710,24K
$ 56,40K
$ 3,10M
22,90M
100.000.000
22.903.472
%22,90
BITCI
Spain National Fan praegune turukapitalisatsioon on $ 710,24K$ 56,40K 24 tunnise kauplemismahuga. SNFT ringlev varu on 22,90M, mille koguvaru on 22903472. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3,10M.
Spain National Fan (SNFT) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Spain National Fan tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0,0006296
-%1,99
30 päeva
$ +0,00393
+%14,51
60 päeva
$ +0,0095
+%44,16
90 päeva
$ +0,00605
+%24,23
Spain National Fan Hinnamuutus täna
Täna registreeris SNFT muutuse $ -0,0006296 (-%1,99), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Spain National Fan 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0,00393 (+%14,51) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Spain National Fan 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SNFT $ +0,0095 (+%44,16), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Spain National Fan 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0,00605 (+%24,23) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Spain National Fan (SNFT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
The Spain National Football Team Fan Token is designed to revolutionize the fan experience. With Token, Spain National Football Team gives fans the opportunity to participate in exclusive surveys and events, create digital collections, purchase NFTs, enjoy gamification and mission features linked to fan rewards, missions and great experiences.
Spain National Fan on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Spain National Fan investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida SNFT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Spain National Fan kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Spain National Fan ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Spain National Fan hinna ennustus (USD)
Kui palju on Spain National Fan (SNFT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Spain National Fan (SNFT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Spain National Fan nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Spain National Fan (SNFT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SNFT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Spain National Fan (SNFT) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Spain National Fan osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Spain National Fan osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.