Spain National Fan hind(SNFT)

1 SNFT/USD reaalajas hind:

$0,03101
-%1,991D
USD
Spain National Fan (SNFT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 01:55:07 (UTC+8)

Spain National Fan (SNFT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0,03099
24 h madal
$ 0,03195
24 h kõrge

$ 0,03099
$ 0,03195
$ 0,8633461742541345
$ 0,006959526514589207
-%1,31

-%1,99

+%13,79

+%13,79

Spain National Fan (SNFT) reaalajas hind on $ 0,03101. Viimase 24 tunni jooksul SNFT kaubeldud madalaim $ 0,03099 ja kõrgeim $ 0,03195 näitab aktiivset turu volatiivsust. SNFTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0,8633461742541345 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0,006959526514589207.

Lüliajalise tootluse osas on SNFT muutunud -%1,31 viimase tunni jooksul, -%1,99 24 tunni vältel +%13,79 viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Spain National Fan (SNFT) – turuteave

No.2242

$ 710,24K
$ 56,40K
$ 3,10M
22,90M
100.000.000
22.903.472
%22,90

BITCI

Spain National Fan praegune turukapitalisatsioon on $ 710,24K $ 56,40K 24 tunnise kauplemismahuga. SNFT ringlev varu on 22,90M, mille koguvaru on 22903472. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3,10M.

Spain National Fan (SNFT) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Spain National Fan tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0,0006296-%1,99
30 päeva$ +0,00393+%14,51
60 päeva$ +0,0095+%44,16
90 päeva$ +0,00605+%24,23
Spain National Fan Hinnamuutus täna

Täna registreeris SNFT muutuse $ -0,0006296 (-%1,99), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Spain National Fan 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0,00393 (+%14,51) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Spain National Fan 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SNFT $ +0,0095 (+%44,16), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Spain National Fan 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0,00605 (+%24,23) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Spain National Fan (SNFT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Spain National Fan hinnaajaloo lehte.

Mis on Spain National Fan (SNFT)

The Spain National Football Team Fan Token is designed to revolutionize the fan experience. With Token, Spain National Football Team gives fans the opportunity to participate in exclusive surveys and events, create digital collections, purchase NFTs, enjoy gamification and mission features linked to fan rewards, missions and great experiences.

Spain National Fan on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Spain National Fan investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida SNFT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Spain National Fan kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Spain National Fan ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Spain National Fan hinna ennustus (USD)

Kui palju on Spain National Fan (SNFT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Spain National Fan (SNFT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Spain National Fan nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Spain National Fan hinna ennustust kohe!

Spain National Fan (SNFT) tokenoomika

Spain National Fan (SNFT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SNFT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Spain National Fan (SNFT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Spain National Fan osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Spain National Fan osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

SNFT kohalike valuutade suhtes

1 Spain National Fan(SNFT)/VND
816,02815
1 Spain National Fan(SNFT)/AUD
A$0,0471352
1 Spain National Fan(SNFT)/GBP
0,0226373
1 Spain National Fan(SNFT)/EUR
0,0263585
1 Spain National Fan(SNFT)/USD
$0,03101
1 Spain National Fan(SNFT)/MYR
RM0,1305521
1 Spain National Fan(SNFT)/TRY
1,2648979
1 Spain National Fan(SNFT)/JPY
¥4,55847
1 Spain National Fan(SNFT)/ARS
ARS$40,2202801
1 Spain National Fan(SNFT)/RUB
2,4718071
1 Spain National Fan(SNFT)/INR
2,7136851
1 Spain National Fan(SNFT)/IDR
Rp500,1612203
1 Spain National Fan(SNFT)/KRW
43,0691688
1 Spain National Fan(SNFT)/PHP
1,7536155
1 Spain National Fan(SNFT)/EGP
￡E.1,4965426
1 Spain National Fan(SNFT)/BRL
R$0,167454
1 Spain National Fan(SNFT)/CAD
C$0,0427938
1 Spain National Fan(SNFT)/BDT
3,7658544
1 Spain National Fan(SNFT)/NGN
47,5612774
1 Spain National Fan(SNFT)/UAH
1,2779221
1 Spain National Fan(SNFT)/VES
Bs4,18635
1 Spain National Fan(SNFT)/CLP
$29,89364
1 Spain National Fan(SNFT)/PKR
Rs8,7845128
1 Spain National Fan(SNFT)/KZT
16,7891241
1 Spain National Fan(SNFT)/THB
฿1,001623
1 Spain National Fan(SNFT)/TWD
NT$0,9312303
1 Spain National Fan(SNFT)/AED
د.إ0,1138067
1 Spain National Fan(SNFT)/CHF
Fr0,024808
1 Spain National Fan(SNFT)/HKD
HK$0,2424982
1 Spain National Fan(SNFT)/AMD
֏11,8538826
1 Spain National Fan(SNFT)/MAD
.د.م0,2787799
1 Spain National Fan(SNFT)/MXN
$0,5851587
1 Spain National Fan(SNFT)/PLN
0,1128764
1 Spain National Fan(SNFT)/RON
лв0,1339632
1 Spain National Fan(SNFT)/SEK
kr0,2961455
1 Spain National Fan(SNFT)/BGN
лв0,0517867
1 Spain National Fan(SNFT)/HUF
Ft10,468976
1 Spain National Fan(SNFT)/CZK
0,648109
1 Spain National Fan(SNFT)/KWD
د.ك0,00945805
1 Spain National Fan(SNFT)/ILS
0,1045037
1 Spain National Fan(SNFT)/NOK
kr0,3159919
1 Spain National Fan(SNFT)/NZD
$0,0520968

Spain National Fan ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Spain National Fan võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Spain National Fan ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Spain National Fan kohta

Kui palju on Spain National Fan (SNFT) tänapäeval väärt?
Reaalajas SNFT hind USD on 0,03101 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SNFT/USD hind?
Praegune hind SNFT/USD on $ 0,03101. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Spain National Fan turukapitalisatsioon?
SNFT turukapitalisatsioon on $ 710,24K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SNFT ringlev varu?
SNFT ringlev varu on 22,90M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SNFT (ATH) hind?
SNFT saavutab ATH hinna summas 0,8633461742541345 USD.
Mis oli kõigi aegade SNFT madalaim (ATL) hind?
SNFT nägi ATL hinda summas 0,006959526514589207 USD.
Milline on SNFT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SNFT kauplemismaht on $ 56,40K USD.
Kas SNFT sel aastal kõrgemale ka suundub?
SNFT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SNFT hinna ennustust.
Spain National Fan (SNFT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

