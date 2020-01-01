Smell Token (SML) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Smell Token (SML) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Smell Token (SML) teave Smell Token (SML), a unique token for participating in fragrance industry's digital transformation. Token holders access various businesses & games on innovative Smell Mafia platform, expanding industry potential through digital scent data. Ametlik veebisait: https://www.smelltoken.com/ Valge raamat: https://www.smelltoken.com/whitepaper Plokiahela Explorer: https://polygonscan.com/address/0xfCB54Da3F4193435184F3F647467e12b50754575 Ostke SML kohe!

Smell Token (SML) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Smell Token (SML) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 12.00B $ 12.00B $ 12.00B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.54M $ 2.54M $ 2.54M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.027 $ 0.027 $ 0.027 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000012748255874351 $ 0.000012748255874351 $ 0.000012748255874351 Praegune hind: $ 0.0002114 $ 0.0002114 $ 0.0002114 Lisateave Smell Token (SML) hinna kohta

Smell Token (SML) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Smell Token (SML) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SML tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SML tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SML tokeni tokenoomikat, avastage SML tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust SML Kas olete huvitatud Smell Token (SML) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid SML ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas SML MEXC-ist osta!

Smell Token (SML) hinna ajalugu SML hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage SML hinna ajalugu kohe!

SML – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SML võiks suunduda? Meie SML hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SML tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!