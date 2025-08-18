Smell Token (SML) reaalajas hind on $ 0.0002196. Viimase 24 tunni jooksul SML kaubeldud madalaim $ 0.0002169 ja kõrgeim $ 0.0002206 näitab aktiivset turu volatiivsust. SMLkõigi aegade kõrgeim hind on $ 28.280460328142627 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000012748255874351.
Lüliajalise tootluse osas on SML muutunud -0.14% viimase tunni jooksul, -0.31% 24 tunni vältel -0.46% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Smell Token (SML) – turuteave
No.4213
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 57.46K
$ 57.46K$ 57.46K
$ 2.64M
$ 2.64M$ 2.64M
0.00
0.00 0.00
12,000,000,000
12,000,000,000 12,000,000,000
12,000,000,000
12,000,000,000 12,000,000,000
0.00%
MATIC
Smell Token praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 57.46K 24 tunnise kauplemismahuga. SML ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 12000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.64M.
Smell Token (SML) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Smell Token tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000000683
-0.31%
30 päeva
$ +0.0000008
+0.36%
60 päeva
$ +0.0000279
+14.55%
90 päeva
$ -0.0000934
-29.85%
Smell Token Hinnamuutus täna
Täna registreeris SML muutuse $ -0.000000683 (-0.31%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Smell Token 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0000008 (+0.36%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Smell Token 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SML $ +0.0000279 (+14.55%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Smell Token 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0000934 (-29.85%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Smell Token (SML) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Smell Token (SML), a unique token for participating in fragrance industry's digital transformation. Token holders access various businesses & games on innovative Smell Mafia platform, expanding industry potential through digital scent data.
Smell Token on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Smell Token investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida SML panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Smell Token kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Smell Token ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Smell Token hinna ennustus (USD)
Kui palju on Smell Token (SML) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Smell Token (SML) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Smell Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Smell Token (SML) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SML tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Smell Token (SML) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Smell Token osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Smell Token osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.