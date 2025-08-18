Rohkem infot SML

Smell Token hind(SML)

$0.0002196
-0.31%1D
Smell Token (SML) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 01:54:46 (UTC+8)

Smell Token (SML) hinna teave (USD)

$ 0.0002169
24 h madal
$ 0.0002206
24 h kõrge

$ 0.0002169
$ 0.0002206
$ 28.280460328142627
$ 0.000012748255874351
-0.14%

-0.31%

-0.46%

-0.46%

Smell Token (SML) reaalajas hind on $ 0.0002196. Viimase 24 tunni jooksul SML kaubeldud madalaim $ 0.0002169 ja kõrgeim $ 0.0002206 näitab aktiivset turu volatiivsust. SMLkõigi aegade kõrgeim hind on $ 28.280460328142627 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000012748255874351.

Lüliajalise tootluse osas on SML muutunud -0.14% viimase tunni jooksul, -0.31% 24 tunni vältel -0.46% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Smell Token (SML) – turuteave

$ 0.00
$ 57.46K
$ 2.64M
0.00
12,000,000,000
12,000,000,000
0.00%

MATIC

Smell Token praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 57.46K 24 tunnise kauplemismahuga. SML ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 12000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.64M.

Smell Token (SML) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Smell Token tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000000683-0.31%
30 päeva$ +0.0000008+0.36%
60 päeva$ +0.0000279+14.55%
90 päeva$ -0.0000934-29.85%
Smell Token Hinnamuutus täna

Täna registreeris SML muutuse $ -0.000000683 (-0.31%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Smell Token 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0000008 (+0.36%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Smell Token 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SML $ +0.0000279 (+14.55%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Smell Token 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0000934 (-29.85%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Smell Token (SML) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Smell Token hinnaajaloo lehte.

Mis on Smell Token (SML)

Smell Token (SML), a unique token for participating in fragrance industry's digital transformation. Token holders access various businesses & games on innovative Smell Mafia platform, expanding industry potential through digital scent data.

Smell Token on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Smell Token investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida SML panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Smell Token kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Smell Token ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Smell Token hinna ennustus (USD)

Kui palju on Smell Token (SML) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Smell Token (SML) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Smell Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Smell Token hinna ennustust kohe!

Smell Token (SML) tokenoomika

Smell Token (SML) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SML tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Smell Token (SML) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Smell Token osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Smell Token osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

Smell Token ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Smell Token võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Smell Token ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Smell Token kohta

Kui palju on Smell Token (SML) tänapäeval väärt?
Reaalajas SML hind USD on 0.0002196 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SML/USD hind?
Praegune hind SML/USD on $ 0.0002196. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Smell Token turukapitalisatsioon?
SML turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SML ringlev varu?
SML ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SML (ATH) hind?
SML saavutab ATH hinna summas 28.280460328142627 USD.
Mis oli kõigi aegade SML madalaim (ATL) hind?
SML nägi ATL hinda summas 0.000012748255874351 USD.
Milline on SML kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SML kauplemismaht on $ 57.46K USD.
Kas SML sel aastal kõrgemale ka suundub?
SML võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SML hinna ennustust.
Smell Token (SML) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

