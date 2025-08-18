Smart Blockchain (SMART) reaalajas hind on $ 0.007815. Viimase 24 tunni jooksul SMART kaubeldud madalaim $ 0.00732 ja kõrgeim $ 0.0085 näitab aktiivset turu volatiivsust. SMARTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.0117409485813595 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000631073698012632.
Lüliajalise tootluse osas on SMART muutunud -0.02% viimase tunni jooksul, -2.73% 24 tunni vältel +13.68% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Smart Blockchain (SMART) – turuteave
Smart Blockchain praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 183.72K 24 tunnise kauplemismahuga. SMART ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 9000010200000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 70.34B.
Smart Blockchain (SMART) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Smart Blockchain tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00021934
-2.73%
30 päeva
$ +0.003596
+85.23%
60 päeva
$ +0.00588
+303.87%
90 päeva
$ +0.006834
+696.63%
Smart Blockchain Hinnamuutus täna
Täna registreeris SMART muutuse $ -0.00021934 (-2.73%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Smart Blockchain 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.003596 (+85.23%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Smart Blockchain 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SMART $ +0.00588 (+303.87%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Smart Blockchain 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.006834 (+696.63%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Smart Blockchain (SMART) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Smart Blockchain is a scalable blockchain solution that uses innovative methods to address issues that arise from traditional blockchain networks. SMART - it is a native coin in the Smart Blockchain Network.Smart Blockchain boasts a strong technological base, the ability to change and improve flexibly, as well as effective methods of stabilizing the value of coins.
Smart Blockchain on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Smart Blockchain investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida SMART panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Smart Blockchain kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Smart Blockchain ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Smart Blockchain hinna ennustus (USD)
Kui palju on Smart Blockchain (SMART) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Smart Blockchain (SMART) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Smart Blockchain nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Smart Blockchain (SMART) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SMART tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Smart Blockchain (SMART) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Smart Blockchain osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Smart Blockchain osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.