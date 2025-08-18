Rohkem infot SMART

Smart Blockchain logo

Smart Blockchain hind(SMART)

1 SMART/USD reaalajas hind:

$0.007815
$0.007815$0.007815
-2.73%1D
USD
Smart Blockchain (SMART) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:14:16 (UTC+8)

Smart Blockchain (SMART) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00732
$ 0.00732$ 0.00732
24 h madal
$ 0.0085
$ 0.0085$ 0.0085
24 h kõrge

$ 0.00732
$ 0.00732$ 0.00732

$ 0.0085
$ 0.0085$ 0.0085

$ 0.0117409485813595
$ 0.0117409485813595$ 0.0117409485813595

$ 0.000631073698012632
$ 0.000631073698012632$ 0.000631073698012632

-0.02%

-2.73%

+13.68%

+13.68%

Smart Blockchain (SMART) reaalajas hind on $ 0.007815. Viimase 24 tunni jooksul SMART kaubeldud madalaim $ 0.00732 ja kõrgeim $ 0.0085 näitab aktiivset turu volatiivsust. SMARTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.0117409485813595 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000631073698012632.

Lüliajalise tootluse osas on SMART muutunud -0.02% viimase tunni jooksul, -2.73% 24 tunni vältel +13.68% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Smart Blockchain (SMART) – turuteave

No.3703

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 183.72K
$ 183.72K$ 183.72K

$ 70.34B
$ 70.34B$ 70.34B

0.00
0.00 0.00

9,000,010,200,000
9,000,010,200,000 9,000,010,200,000

9,000,010,200,000
9,000,010,200,000 9,000,010,200,000

0.00%

SMART

Smart Blockchain praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 183.72K 24 tunnise kauplemismahuga. SMART ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 9000010200000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 70.34B.

Smart Blockchain (SMART) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Smart Blockchain tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00021934-2.73%
30 päeva$ +0.003596+85.23%
60 päeva$ +0.00588+303.87%
90 päeva$ +0.006834+696.63%
Smart Blockchain Hinnamuutus täna

Täna registreeris SMART muutuse $ -0.00021934 (-2.73%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Smart Blockchain 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.003596 (+85.23%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Smart Blockchain 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SMART $ +0.00588 (+303.87%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Smart Blockchain 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.006834 (+696.63%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Smart Blockchain (SMART) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Smart Blockchain hinnaajaloo lehte.

Mis on Smart Blockchain (SMART)

Smart Blockchain is a scalable blockchain solution that uses innovative methods to address issues that arise from traditional blockchain networks. SMART - it is a native coin in the Smart Blockchain Network.Smart Blockchain boasts a strong technological base, the ability to change and improve flexibly, as well as effective methods of stabilizing the value of coins.

Smart Blockchain on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Smart Blockchain investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida SMART panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Smart Blockchain kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Smart Blockchain ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Smart Blockchain hinna ennustus (USD)

Kui palju on Smart Blockchain (SMART) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Smart Blockchain (SMART) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Smart Blockchain nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Smart Blockchain hinna ennustust kohe!

Smart Blockchain (SMART) tokenoomika

Smart Blockchain (SMART) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SMART tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Smart Blockchain (SMART) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Smart Blockchain osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Smart Blockchain osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

SMART kohalike valuutade suhtes

1 Smart Blockchain(SMART)/VND
205.651725
1 Smart Blockchain(SMART)/AUD
A$0.01195695
1 Smart Blockchain(SMART)/GBP
0.00570495
1 Smart Blockchain(SMART)/EUR
0.00664275
1 Smart Blockchain(SMART)/USD
$0.007815
1 Smart Blockchain(SMART)/MYR
RM0.03290115
1 Smart Blockchain(SMART)/TRY
0.31924275
1 Smart Blockchain(SMART)/JPY
¥1.148805
1 Smart Blockchain(SMART)/ARS
ARS$10.12300395
1 Smart Blockchain(SMART)/RUB
0.6223866
1 Smart Blockchain(SMART)/INR
0.68389065
1 Smart Blockchain(SMART)/IDR
Rp126.04836945
1 Smart Blockchain(SMART)/KRW
10.8540972
1 Smart Blockchain(SMART)/PHP
0.44193825
1 Smart Blockchain(SMART)/EGP
￡E.0.37676115
1 Smart Blockchain(SMART)/BRL
R$0.042201
1 Smart Blockchain(SMART)/CAD
C$0.0107847
1 Smart Blockchain(SMART)/BDT
0.9490536
1 Smart Blockchain(SMART)/NGN
11.9861781
1 Smart Blockchain(SMART)/UAH
0.32205615
1 Smart Blockchain(SMART)/VES
Bs1.055025
1 Smart Blockchain(SMART)/CLP
$7.53366
1 Smart Blockchain(SMART)/PKR
Rs2.2138332
1 Smart Blockchain(SMART)/KZT
4.23111915
1 Smart Blockchain(SMART)/THB
฿0.2528934
1 Smart Blockchain(SMART)/TWD
NT$0.23468445
1 Smart Blockchain(SMART)/AED
د.إ0.02868105
1 Smart Blockchain(SMART)/CHF
Fr0.006252
1 Smart Blockchain(SMART)/HKD
HK$0.0611133
1 Smart Blockchain(SMART)/AMD
֏2.9873619
1 Smart Blockchain(SMART)/MAD
.د.م0.07025685
1 Smart Blockchain(SMART)/MXN
$0.14637495
1 Smart Blockchain(SMART)/PLN
0.02836845
1 Smart Blockchain(SMART)/RON
лв0.0337608
1 Smart Blockchain(SMART)/SEK
kr0.0745551
1 Smart Blockchain(SMART)/BGN
лв0.01305105
1 Smart Blockchain(SMART)/HUF
Ft2.6366247
1 Smart Blockchain(SMART)/CZK
0.16341165
1 Smart Blockchain(SMART)/KWD
د.ك0.002383575
1 Smart Blockchain(SMART)/ILS
0.02633655
1 Smart Blockchain(SMART)/NOK
kr0.0794004
1 Smart Blockchain(SMART)/NZD
$0.0131292

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Smart Blockchain kohta

Kui palju on Smart Blockchain (SMART) tänapäeval väärt?
Reaalajas SMART hind USD on 0.007815 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SMART/USD hind?
Praegune hind SMART/USD on $ 0.007815. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Smart Blockchain turukapitalisatsioon?
SMART turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SMART ringlev varu?
SMART ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SMART (ATH) hind?
SMART saavutab ATH hinna summas 0.0117409485813595 USD.
Mis oli kõigi aegade SMART madalaim (ATL) hind?
SMART nägi ATL hinda summas 0.000631073698012632 USD.
Milline on SMART kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SMART kauplemismaht on $ 183.72K USD.
Kas SMART sel aastal kõrgemale ka suundub?
SMART võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SMART hinna ennustust.
