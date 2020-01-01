Slingshot (SLING) tokenoomika
Slingshot, the Roblox + AI game launcher. Slingshot is a revolutionary gaming platform where you can co-own the next billion dollar game. For the first time, gamers can join forces with creators and influencers to shape the direction of their favorite games and reap the rewards of their success. By co-owning games through the innovative $SLING token model, you'll have a real stake in the games’ success. Slingshot isn’t just launching games, but launching real IP.
Slingshot (SLING) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud
Slingshot (SLING) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.
Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:
Koguvaru:
Maksimaalne loodud või loodavate SLING tokenite arv.
Ringlev varu:
Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.
Maksimaalne varu:
SLING tokenite koguarvu range piirang.
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.
Inflatsiooni määr:
Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.
Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?
Suur ringlev varu = suurem likviidsus.
Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.
Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.
Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.
Nüüd, kui te mõistate SLING tokeni tokenoomikat, avastage SLING tokeni reaalajas hinda!
