Slingshot (SLING) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Slingshot (SLING) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Slingshot (SLING) teave Slingshot, the Roblox + AI game launcher. Slingshot is a revolutionary gaming platform where you can co-own the next billion dollar game. For the first time, gamers can join forces with creators and influencers to shape the direction of their favorite games and reap the rewards of their success. By co-owning games through the innovative $SLING token model, you'll have a real stake in the games’ success. Slingshot isn’t just launching games, but launching real IP. Ametlik veebisait: https://slingshotdao.com/ Valge raamat: https://docs.slingshotdao.com/slingshot-dao Plokiahela Explorer: https://arbiscan.io/token/0x5F8a7c646511A790C53F171891E5d469cA884EdE Ostke SLING kohe!

Slingshot (SLING) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Slingshot (SLING) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 124.23K $ 124.23K $ 124.23K Koguvaru: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Ringlev varu: $ 186.47M $ 186.47M $ 186.47M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.33M $ 3.33M $ 3.33M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.07452 $ 0.07452 $ 0.07452 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00061051748729131 $ 0.00061051748729131 $ 0.00061051748729131 Praegune hind: $ 0.0006662 $ 0.0006662 $ 0.0006662 Lisateave Slingshot (SLING) hinna kohta

Slingshot (SLING) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Slingshot (SLING) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SLING tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SLING tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SLING tokeni tokenoomikat, avastage SLING tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust SLING Kas olete huvitatud Slingshot (SLING) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid SLING ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas SLING MEXC-ist osta!

Slingshot (SLING) hinna ajalugu SLING hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage SLING hinna ajalugu kohe!

SLING – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SLING võiks suunduda? Meie SLING hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SLING tokeni hinna ennustust kohe!

