Slingshot hind(SLING)

1 SLING/USD reaalajas hind:

$0.0006731
$0.0006731$0.0006731
+0.05%1D
USD
Slingshot (SLING) reaalajas hinnagraafik
Slingshot (SLING) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00066
$ 0.00066$ 0.00066
24 h madal
$ 0.0006813
$ 0.0006813$ 0.0006813
24 h kõrge

$ 0.00066
$ 0.00066$ 0.00066

$ 0.0006813
$ 0.0006813$ 0.0006813

$ 0.02871671040523046
$ 0.02871671040523046$ 0.02871671040523046

$ 0.00061051748729131
$ 0.00061051748729131$ 0.00061051748729131

+0.17%

+0.05%

-5.43%

-5.43%

Slingshot (SLING) reaalajas hind on $ 0.0006731. Viimase 24 tunni jooksul SLING kaubeldud madalaim $ 0.00066 ja kõrgeim $ 0.0006813 näitab aktiivset turu volatiivsust. SLINGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.02871671040523046 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00061051748729131.

Lüliajalise tootluse osas on SLING muutunud +0.17% viimase tunni jooksul, +0.05% 24 tunni vältel -5.43% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Slingshot (SLING) – turuteave

No.2821

$ 125.51K
$ 125.51K$ 125.51K

$ 58.25K
$ 58.25K$ 58.25K

$ 3.37M
$ 3.37M$ 3.37M

186.47M
186.47M 186.47M

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

3.72%

ARB

Slingshot praegune turukapitalisatsioon on $ 125.51K $ 58.25K 24 tunnise kauplemismahuga. SLING ringlev varu on 186.47M, mille koguvaru on 5000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.37M.

Slingshot (SLING) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Slingshot tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.000000336+0.05%
30 päeva$ -0.0002719-28.78%
60 päeva$ -0.0006799-50.26%
90 päeva$ -0.0009229-57.83%
Slingshot Hinnamuutus täna

Täna registreeris SLING muutuse $ +0.000000336 (+0.05%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Slingshot 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0002719 (-28.78%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Slingshot 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SLING $ -0.0006799 (-50.26%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Slingshot 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0009229 (-57.83%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Slingshot (SLING) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Slingshot hinnaajaloo lehte.

Mis on Slingshot (SLING)

Slingshot, the Roblox + AI game launcher. Slingshot is a revolutionary gaming platform where you can co-own the next billion dollar game. For the first time, gamers can join forces with creators and influencers to shape the direction of their favorite games and reap the rewards of their success. By co-owning games through the innovative $SLING token model, you'll have a real stake in the games’ success. Slingshot isn’t just launching games, but launching real IP.

Slingshot on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Slingshot investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida SLING panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Slingshot kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Slingshot ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Slingshot hinna ennustus (USD)

Kui palju on Slingshot (SLING) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Slingshot (SLING) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Slingshot nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Slingshot hinna ennustust kohe!

Slingshot (SLING) tokenoomika

Slingshot (SLING) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SLING tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Slingshot (SLING) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Slingshot osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Slingshot osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

SLING kohalike valuutade suhtes

1 Slingshot(SLING)/VND
17.7126265
17.7126265
1 Slingshot(SLING)/AUD
A$0.001023112
1 Slingshot(SLING)/GBP
0.000491363
1 Slingshot(SLING)/EUR
0.000572135
1 Slingshot(SLING)/USD
$0.0006731
$0.0006731
1 Slingshot(SLING)/MYR
RM0.002833751
1 Slingshot(SLING)/TRY
0.027455749
1 Slingshot(SLING)/JPY
¥0.0989457
¥0.0989457
1 Slingshot(SLING)/ARS
ARS$0.873017431
1 Slingshot(SLING)/RUB
0.053652801
1 Slingshot(SLING)/INR
0.058902981
1 Slingshot(SLING)/IDR
Rp10.856450093
1 Slingshot(SLING)/KRW
0.934855128
1 Slingshot(SLING)/PHP
0.038063805
1 Slingshot(SLING)/EGP
￡E.0.032483806
1 Slingshot(SLING)/BRL
R$0.00363474
1 Slingshot(SLING)/CAD
C$0.000928878
1 Slingshot(SLING)/BDT
0.081741264
1 Slingshot(SLING)/NGN
1.032360394
1 Slingshot(SLING)/UAH
0.027738451
1 Slingshot(SLING)/VES
Bs0.0908685
1 Slingshot(SLING)/CLP
$0.6488684
$0.6488684
1 Slingshot(SLING)/PKR
Rs0.190675768
1 Slingshot(SLING)/KZT
0.364423071
1 Slingshot(SLING)/THB
฿0.02174113
1 Slingshot(SLING)/TWD
NT$0.020213193
1 Slingshot(SLING)/AED
د.إ0.002470277
1 Slingshot(SLING)/CHF
Fr0.00053848
1 Slingshot(SLING)/HKD
HK$0.005263642
1 Slingshot(SLING)/AMD
֏0.257299206
1 Slingshot(SLING)/MAD
.د.م0.006051169
1 Slingshot(SLING)/MXN
$0.012701397
1 Slingshot(SLING)/PLN
0.002450084
1 Slingshot(SLING)/RON
лв0.002907792
1 Slingshot(SLING)/SEK
kr0.006428105
1 Slingshot(SLING)/BGN
лв0.001124077
1 Slingshot(SLING)/HUF
Ft0.22723856
1 Slingshot(SLING)/CZK
0.01406779
0.01406779
1 Slingshot(SLING)/KWD
د.ك0.0002052955
1 Slingshot(SLING)/ILS
0.002268347
1 Slingshot(SLING)/NOK
kr0.006858889
1 Slingshot(SLING)/NZD
$0.001130808

Slingshot ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Slingshot võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Slingshot ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Slingshot kohta

Kui palju on Slingshot (SLING) tänapäeval väärt?
Reaalajas SLING hind USD on 0.0006731 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SLING/USD hind?
Praegune hind SLING/USD on $ 0.0006731. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Slingshot turukapitalisatsioon?
SLING turukapitalisatsioon on $ 125.51K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SLING ringlev varu?
SLING ringlev varu on 186.47M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SLING (ATH) hind?
SLING saavutab ATH hinna summas 0.02871671040523046 USD.
Mis oli kõigi aegade SLING madalaim (ATL) hind?
SLING nägi ATL hinda summas 0.00061051748729131 USD.
Milline on SLING kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SLING kauplemismaht on $ 58.25K USD.
Kas SLING sel aastal kõrgemale ka suundub?
SLING võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SLING hinna ennustust.
Slingshot (SLING) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

