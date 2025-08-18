Slingshot (SLING) reaalajas hind on $ 0.0006731. Viimase 24 tunni jooksul SLING kaubeldud madalaim $ 0.00066 ja kõrgeim $ 0.0006813 näitab aktiivset turu volatiivsust. SLINGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.02871671040523046 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00061051748729131.
Lüliajalise tootluse osas on SLING muutunud +0.17% viimase tunni jooksul, +0.05% 24 tunni vältel -5.43% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Slingshot (SLING) – turuteave
No.2821
$ 125.51K
$ 125.51K$ 125.51K
$ 58.25K
$ 58.25K$ 58.25K
$ 3.37M
$ 3.37M$ 3.37M
186.47M
186.47M 186.47M
5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000
5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000
3.72%
ARB
Slingshot praegune turukapitalisatsioon on $ 125.51K$ 58.25K 24 tunnise kauplemismahuga. SLING ringlev varu on 186.47M, mille koguvaru on 5000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.37M.
Slingshot (SLING) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Slingshot tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.000000336
+0.05%
30 päeva
$ -0.0002719
-28.78%
60 päeva
$ -0.0006799
-50.26%
90 päeva
$ -0.0009229
-57.83%
Slingshot Hinnamuutus täna
Täna registreeris SLING muutuse $ +0.000000336 (+0.05%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Slingshot 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0002719 (-28.78%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Slingshot 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SLING $ -0.0006799 (-50.26%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Slingshot 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0009229 (-57.83%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Slingshot (SLING) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Slingshot, the Roblox + AI game launcher. Slingshot is a revolutionary gaming platform where you can co-own the next billion dollar game. For the first time, gamers can join forces with creators and influencers to shape the direction of their favorite games and reap the rewards of their success. By co-owning games through the innovative $SLING token model, you'll have a real stake in the games’ success. Slingshot isn’t just launching games, but launching real IP.
Slingshot on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Slingshot investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida SLING panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Slingshot kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Slingshot ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Slingshot hinna ennustus (USD)
Kui palju on Slingshot (SLING) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Slingshot (SLING) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Slingshot nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Slingshot (SLING) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SLING tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Slingshot (SLING) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Slingshot osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Slingshot osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.