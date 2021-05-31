SOLANIUM (SLIM) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi SOLANIUM (SLIM) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

SOLANIUM (SLIM) teave Solanium is an all-in-one platform for the Solana blockchain. Featuring a launchpad, decentralized trading, governance and staking. Ametlik veebisait: https://www.solanium.io/ Valge raamat: https://docs.solanium.io/ Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/xxxxa1sKNGwFtw2kFn8XauW9xq8hBZ5kVtcSesTT9fW Ostke SLIM kohe!

SOLANIUM (SLIM) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage SOLANIUM (SLIM) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 3.95M $ 3.95M $ 3.95M Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.95M $ 3.95M $ 3.95M Kõigi aegade kõrgeim: $ 5.799 $ 5.799 $ 5.799 Kõigi aegade madalaim: $ 0.01995524978345313 $ 0.01995524978345313 $ 0.01995524978345313 Praegune hind: $ 0.0395 $ 0.0395 $ 0.0395 Lisateave SOLANIUM (SLIM) hinna kohta

SOLANIUM (SLIM) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud SOLANIUM (SLIM) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SLIM tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SLIM tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SLIM tokeni tokenoomikat, avastage SLIM tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust SLIM Kas olete huvitatud SOLANIUM (SLIM) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid SLIM ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas SLIM MEXC-ist osta!

SOLANIUM (SLIM) hinna ajalugu SLIM hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage SLIM hinna ajalugu kohe!

SLIM – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SLIM võiks suunduda? Meie SLIM hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SLIM tokeni hinna ennustust kohe!

