SOLANIUM logo

SOLANIUM hind(SLIM)

1 SLIM/USD reaalajas hind:

$0.0426
-1.06%1D
USD
SOLANIUM (SLIM) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:25:45 (UTC+8)

SOLANIUM (SLIM) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.04203
24 h madal
$ 0.04427
24 h kõrge

$ 0.04203
$ 0.04427
$ 5.7004407939313
$ 0.01995524978345313
+0.16%

-1.06%

+2.33%

+2.33%

SOLANIUM (SLIM) reaalajas hind on $ 0.0426. Viimase 24 tunni jooksul SLIM kaubeldud madalaim $ 0.04203 ja kõrgeim $ 0.04427 näitab aktiivset turu volatiivsust. SLIMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 5.7004407939313 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.01995524978345313.

Lüliajalise tootluse osas on SLIM muutunud +0.16% viimase tunni jooksul, -1.06% 24 tunni vältel +2.33% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

SOLANIUM (SLIM) – turuteave

No.1502

$ 4.26M
$ 53.26K
$ 4.26M
100.00M
100,000,000
2021-05-31 00:00:00

SOL

SOLANIUM praegune turukapitalisatsioon on $ 4.26M $ 53.26K 24 tunnise kauplemismahuga. SLIM ringlev varu on 100.00M, mille koguvaru on 100000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

SOLANIUM (SLIM) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse SOLANIUM tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0004564-1.06%
30 päeva$ -0.00528-11.03%
60 päeva$ -0.0139-24.61%
90 päeva$ -0.0057-11.81%
SOLANIUM Hinnamuutus täna

Täna registreeris SLIM muutuse $ -0.0004564 (-1.06%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

SOLANIUM 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00528 (-11.03%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

SOLANIUM 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SLIM $ -0.0139 (-24.61%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

SOLANIUM 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0057 (-11.81%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada SOLANIUM (SLIM) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe SOLANIUM hinnaajaloo lehte.

Mis on SOLANIUM (SLIM)

Solanium is an all-in-one platform for the Solana blockchain. Featuring a launchpad, decentralized trading, governance and staking.

SOLANIUM on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie SOLANIUM investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida SLIM panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse SOLANIUM kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie SOLANIUM ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

SOLANIUM hinna ennustus (USD)

Kui palju on SOLANIUM (SLIM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SOLANIUM (SLIM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SOLANIUM nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake SOLANIUM hinna ennustust kohe!

SOLANIUM (SLIM) tokenoomika

SOLANIUM (SLIM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SLIM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

SOLANIUM (SLIM) ostujuhend

Kas otsite, kuidas SOLANIUM osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust SOLANIUM osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

SLIM kohalike valuutade suhtes

1 SOLANIUM(SLIM)/VND
1,121.019
1 SOLANIUM(SLIM)/AUD
A$0.065178
1 SOLANIUM(SLIM)/GBP
0.031098
1 SOLANIUM(SLIM)/EUR
0.03621
1 SOLANIUM(SLIM)/USD
$0.0426
1 SOLANIUM(SLIM)/MYR
RM0.179346
1 SOLANIUM(SLIM)/TRY
1.74021
1 SOLANIUM(SLIM)/JPY
¥6.2622
1 SOLANIUM(SLIM)/ARS
ARS$55.181058
1 SOLANIUM(SLIM)/RUB
3.393516
1 SOLANIUM(SLIM)/INR
3.727926
1 SOLANIUM(SLIM)/IDR
Rp687.096678
1 SOLANIUM(SLIM)/KRW
59.166288
1 SOLANIUM(SLIM)/PHP
2.418828
1 SOLANIUM(SLIM)/EGP
￡E.2.053746
1 SOLANIUM(SLIM)/BRL
R$0.23004
1 SOLANIUM(SLIM)/CAD
C$0.058788
1 SOLANIUM(SLIM)/BDT
5.167806
1 SOLANIUM(SLIM)/NGN
65.237214
1 SOLANIUM(SLIM)/UAH
1.755546
1 SOLANIUM(SLIM)/VES
Bs5.751
1 SOLANIUM(SLIM)/CLP
$40.9812
1 SOLANIUM(SLIM)/PKR
Rs12.057504
1 SOLANIUM(SLIM)/KZT
23.039358
1 SOLANIUM(SLIM)/THB
฿1.37811
1 SOLANIUM(SLIM)/TWD
NT$1.279278
1 SOLANIUM(SLIM)/AED
د.إ0.156342
1 SOLANIUM(SLIM)/CHF
Fr0.03408
1 SOLANIUM(SLIM)/HKD
HK$0.333132
1 SOLANIUM(SLIM)/AMD
֏16.29024
1 SOLANIUM(SLIM)/MAD
.د.م0.382974
1 SOLANIUM(SLIM)/MXN
$0.797046
1 SOLANIUM(SLIM)/PLN
0.154638
1 SOLANIUM(SLIM)/RON
лв0.184032
1 SOLANIUM(SLIM)/SEK
kr0.406404
1 SOLANIUM(SLIM)/BGN
лв0.071142
1 SOLANIUM(SLIM)/HUF
Ft14.377074
1 SOLANIUM(SLIM)/CZK
0.89034
1 SOLANIUM(SLIM)/KWD
د.ك0.0129504
1 SOLANIUM(SLIM)/ILS
0.143562
1 SOLANIUM(SLIM)/NOK
kr0.432816
1 SOLANIUM(SLIM)/NZD
$0.071568

SOLANIUM ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest SOLANIUM võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse SOLANIUM ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SOLANIUM kohta

Kui palju on SOLANIUM (SLIM) tänapäeval väärt?
Reaalajas SLIM hind USD on 0.0426 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SLIM/USD hind?
Praegune hind SLIM/USD on $ 0.0426. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on SOLANIUM turukapitalisatsioon?
SLIM turukapitalisatsioon on $ 4.26M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SLIM ringlev varu?
SLIM ringlev varu on 100.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SLIM (ATH) hind?
SLIM saavutab ATH hinna summas 5.7004407939313 USD.
Mis oli kõigi aegade SLIM madalaim (ATL) hind?
SLIM nägi ATL hinda summas 0.01995524978345313 USD.
Milline on SLIM kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SLIM kauplemismaht on $ 53.26K USD.
Kas SLIM sel aastal kõrgemale ka suundub?
SLIM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SLIM hinna ennustust.
SOLANIUM (SLIM) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

SLIM/USD kalkulaator

Summa

SLIM
SLIM
USD
USD

1 SLIM = 0.0426 USD

Kauplemine: SLIM

SLIMUSDT
$0.0426
-1.09%
-1.09%

