SLERF logo

SLERF hind(SLERF)

1 SLERF/USD reaalajas hind:

$0.07786
$0.07786$0.07786
-1.43%1D
USD
SLERF (SLERF) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:54:31 (UTC+8)

SLERF (SLERF) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.07573
$ 0.07573$ 0.07573
24 h madal
$ 0.07942
$ 0.07942$ 0.07942
24 h kõrge

$ 0.07573
$ 0.07573$ 0.07573

$ 0.07942
$ 0.07942$ 0.07942

$ 1.37172528094177
$ 1.37172528094177$ 1.37172528094177

$ 0.045329984601791475
$ 0.045329984601791475$ 0.045329984601791475

+0.24%

-1.43%

+2.45%

+2.45%

SLERF (SLERF) reaalajas hind on $ 0.07794. Viimase 24 tunni jooksul SLERF kaubeldud madalaim $ 0.07573 ja kõrgeim $ 0.07942 näitab aktiivset turu volatiivsust. SLERFkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.37172528094177 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.045329984601791475.

Lüliajalise tootluse osas on SLERF muutunud +0.24% viimase tunni jooksul, -1.43% 24 tunni vältel +2.45% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

SLERF (SLERF) – turuteave

No.682

$ 38.97M
$ 38.97M$ 38.97M

$ 54.80K
$ 54.80K$ 54.80K

$ 38.97M
$ 38.97M$ 38.97M

500.00M
500.00M 500.00M

499,997,750
499,997,750 499,997,750

499,997,750
499,997,750 499,997,750

100.00%

SOL

SLERF praegune turukapitalisatsioon on $ 38.97M $ 54.80K 24 tunnise kauplemismahuga. SLERF ringlev varu on 500.00M, mille koguvaru on 499997750. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 38.97M.

SLERF (SLERF) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse SLERF tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0011296-1.43%
30 päeva$ -0.00317-3.91%
60 päeva$ +0.00889+12.87%
90 päeva$ -0.0061-7.26%
SLERF Hinnamuutus täna

Täna registreeris SLERF muutuse $ -0.0011296 (-1.43%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

SLERF 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00317 (-3.91%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

SLERF 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SLERF $ +0.00889 (+12.87%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

SLERF 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0061 (-7.26%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada SLERF (SLERF) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe SLERF hinnaajaloo lehte.

Mis on SLERF (SLERF)

SLERF is a meme coin on Solana Chain

SLERF on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie SLERF investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida SLERF panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse SLERF kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie SLERF ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

SLERF hinna ennustus (USD)

Kui palju on SLERF (SLERF) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SLERF (SLERF) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SLERF nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake SLERF hinna ennustust kohe!

SLERF (SLERF) tokenoomika

SLERF (SLERF) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SLERF tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

SLERF (SLERF) ostujuhend

Kas otsite, kuidas SLERF osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust SLERF osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

SLERF kohalike valuutade suhtes

1 SLERF(SLERF)/VND
2,050.9911
1 SLERF(SLERF)/AUD
A$0.1184688
1 SLERF(SLERF)/GBP
0.0568962
1 SLERF(SLERF)/EUR
0.066249
1 SLERF(SLERF)/USD
$0.07794
1 SLERF(SLERF)/MYR
RM0.3281274
1 SLERF(SLERF)/TRY
3.1791726
1 SLERF(SLERF)/JPY
¥11.45718
1 SLERF(SLERF)/ARS
ARS$101.0889594
1 SLERF(SLERF)/RUB
6.2125974
1 SLERF(SLERF)/INR
6.8205294
1 SLERF(SLERF)/IDR
Rp1,257.0965982
1 SLERF(SLERF)/KRW
108.2493072
1 SLERF(SLERF)/PHP
4.407507
1 SLERF(SLERF)/EGP
￡E.3.7613844
1 SLERF(SLERF)/BRL
R$0.420876
1 SLERF(SLERF)/CAD
C$0.1075572
1 SLERF(SLERF)/BDT
9.4650336
1 SLERF(SLERF)/NGN
119.5396956
1 SLERF(SLERF)/UAH
3.2119074
1 SLERF(SLERF)/VES
Bs10.5219
1 SLERF(SLERF)/CLP
$75.13416
1 SLERF(SLERF)/PKR
Rs22.0788432
1 SLERF(SLERF)/KZT
42.1974954
1 SLERF(SLERF)/THB
฿2.517462
1 SLERF(SLERF)/TWD
NT$2.3405382
1 SLERF(SLERF)/AED
د.إ0.2860398
1 SLERF(SLERF)/CHF
Fr0.062352
1 SLERF(SLERF)/HKD
HK$0.6094908
1 SLERF(SLERF)/AMD
֏29.7933444
1 SLERF(SLERF)/MAD
.د.م0.7006806
1 SLERF(SLERF)/MXN
$1.4707278
1 SLERF(SLERF)/PLN
0.2837016
1 SLERF(SLERF)/RON
лв0.3367008
1 SLERF(SLERF)/SEK
kr0.744327
1 SLERF(SLERF)/BGN
лв0.1301598
1 SLERF(SLERF)/HUF
Ft26.312544
1 SLERF(SLERF)/CZK
1.628946
1 SLERF(SLERF)/KWD
د.ك0.0237717
1 SLERF(SLERF)/ILS
0.2626578
1 SLERF(SLERF)/NOK
kr0.7942086
1 SLERF(SLERF)/NZD
$0.1309392

SLERF ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest SLERF võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse SLERF ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SLERF kohta

Kui palju on SLERF (SLERF) tänapäeval väärt?
Reaalajas SLERF hind USD on 0.07794 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SLERF/USD hind?
Praegune hind SLERF/USD on $ 0.07794. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on SLERF turukapitalisatsioon?
SLERF turukapitalisatsioon on $ 38.97M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SLERF ringlev varu?
SLERF ringlev varu on 500.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SLERF (ATH) hind?
SLERF saavutab ATH hinna summas 1.37172528094177 USD.
Mis oli kõigi aegade SLERF madalaim (ATL) hind?
SLERF nägi ATL hinda summas 0.045329984601791475 USD.
Milline on SLERF kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SLERF kauplemismaht on $ 54.80K USD.
Kas SLERF sel aastal kõrgemale ka suundub?
SLERF võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SLERF hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:54:31 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

