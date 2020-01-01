Catslap (SLAP) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Catslap (SLAP) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Catslap (SLAP) teave CATSLAP is crypto's most aggressive feline, poised to attack even the highest market cap meme coins. The SLAP token is here to dethrone the frogs and dogs on the block.Slappers compete to earn the highest rewards. Slap to Earn, move up the Slapometer leaderboard and increase your country's score! Ametlik veebisait: https://catslaptoken.com/ Valge raamat: https://catslaptoken.com/assets/documents/whitepaper.pdf Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0xF107edABF59ba696E38DE62Ad5327415Bd4D4236 Ostke SLAP kohe!

Catslap (SLAP) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Catslap (SLAP) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.93M $ 2.93M $ 2.93M Koguvaru: $ 8.53B $ 8.53B $ 8.53B Ringlev varu: $ 4.37B $ 4.37B $ 4.37B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 6.03M $ 6.03M $ 6.03M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.010546 $ 0.010546 $ 0.010546 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000379780758134614 $ 0.000379780758134614 $ 0.000379780758134614 Praegune hind: $ 0.00067 $ 0.00067 $ 0.00067 Lisateave Catslap (SLAP) hinna kohta

Catslap (SLAP) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Catslap (SLAP) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SLAP tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SLAP tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SLAP tokeni tokenoomikat, avastage SLAP tokeni reaalajas hinda!

Catslap (SLAP) hinna ajalugu SLAP hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage SLAP hinna ajalugu kohe!

SLAP – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SLAP võiks suunduda? Meie SLAP hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SLAP tokeni hinna ennustust kohe!

