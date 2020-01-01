SKOR (SKORAI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi SKOR (SKORAI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

SKOR (SKORAI) teave SKOR AI Agents is an AI-powered coaching assistant designed to elevate gaming experiences. Using advanced AI and real-time game analysis, it provides players with personalized coaching and strategic insights tailored to their unique gameplay style. Ametlik veebisait: https://skoragents.ai Valge raamat: https://agent-precision.gitbook.io/skor-ai Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/8CLGcTogo6FoYkEQQBm3Vm2PVckYCiCm3XXhdsr4skoR Ostke SKORAI kohe!

SKOR (SKORAI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage SKOR (SKORAI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: -- -- -- Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: -- -- -- FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 184.28M $ 184.28M $ 184.28M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.23173 $ 0.23173 $ 0.23173 Kõigi aegade madalaim: -- -- -- Praegune hind: $ 0.18428 $ 0.18428 $ 0.18428 Lisateave SKOR (SKORAI) hinna kohta

SKOR (SKORAI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud SKOR (SKORAI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SKORAI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SKORAI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SKORAI tokeni tokenoomikat, avastage SKORAI tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust SKORAI Kas olete huvitatud SKOR (SKORAI) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid SKORAI ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas SKORAI MEXC-ist osta!

SKOR (SKORAI) hinna ajalugu SKORAI hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage SKORAI hinna ajalugu kohe!

SKORAI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SKORAI võiks suunduda? Meie SKORAI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SKORAI tokeni hinna ennustust kohe!

