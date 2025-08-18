Mis on SKOR (SKORAI)

SKOR AI Agents is an AI-powered coaching assistant designed to elevate gaming experiences. Using advanced AI and real-time game analysis, it provides players with personalized coaching and strategic insights tailored to their unique gameplay style.

SKOR on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie SKOR investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.



Lisaks saate teha järgmist.

- Kontrollida SKORAI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.

- Lugeda ülevaateid ja analüüse SKOR kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie SKOR ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

SKOR hinna ennustus (USD)

Kui palju on SKOR (SKORAI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SKOR (SKORAI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SKOR nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake SKOR hinna ennustust kohe!

SKOR (SKORAI) tokenoomika

SKOR (SKORAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SKORAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

SKOR (SKORAI) ostujuhend

Kas otsite, kuidas SKOR osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust SKOR osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

SKORAI kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

SKOR ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest SKOR võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SKOR kohta Kui palju on SKOR (SKORAI) tänapäeval väärt? Reaalajas SKORAI hind USD on 0.18456 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SKORAI/USD hind? $ 0.18456 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SKORAI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on SKOR turukapitalisatsioon? SKORAI turukapitalisatsioon on -- USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SKORAI ringlev varu? SKORAI ringlev varu on -- USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SKORAI (ATH) hind? SKORAI saavutab ATH hinna summas -- USD . Mis oli kõigi aegade SKORAI madalaim (ATL) hind? SKORAI nägi ATL hinda summas -- USD . Milline on SKORAI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SKORAI kauplemismaht on $ 206.59K USD . Kas SKORAI sel aastal kõrgemale ka suundub? SKORAI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SKORAI hinna ennustust

SKOR (SKORAI) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8) Tüüp Teave 08-17 18:11:00 Valdkonna uudised Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion 08-17 11:15:00 Valdkonna uudised Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins 08-16 16:39:00 Valdkonna uudised This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume 08-16 14:30:00 Valdkonna uudised Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem 08-16 04:04:00 Valuutapoliitika Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business 08-15 19:17:00 Valdkonna uudised Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s? OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu 2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.