SKULL OF PEPE TOKEN (SKOP) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi SKULL OF PEPE TOKEN (SKOP) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

SKULL OF PEPE TOKEN (SKOP) teave SKOP MERGES THE SKULL WITH THE ICONIC CHARM OF PEPE, SOLIDIFYING ITS REIGN IN THE CRYPTO UNIVERSE. Ametlik veebisait: https://linktr.ee/trystannft Plokiahela Explorer: https://basescan.org/token/0x6d3b8c76c5396642960243febf736c6be8b60562 Ostke SKOP kohe!

SKULL OF PEPE TOKEN (SKOP) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage SKULL OF PEPE TOKEN (SKOP) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 150.00M $ 150.00M $ 150.00M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.95M $ 1.95M $ 1.95M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.13499 $ 0.13499 $ 0.13499 Kõigi aegade madalaim: $ 0.007166049508287799 $ 0.007166049508287799 $ 0.007166049508287799 Praegune hind: $ 0.01298 $ 0.01298 $ 0.01298 Lisateave SKULL OF PEPE TOKEN (SKOP) hinna kohta

SKULL OF PEPE TOKEN (SKOP) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud SKULL OF PEPE TOKEN (SKOP) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SKOP tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SKOP tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SKOP tokeni tokenoomikat, avastage SKOP tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust SKOP Kas olete huvitatud SKULL OF PEPE TOKEN (SKOP) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid SKOP ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas SKOP MEXC-ist osta!

SKULL OF PEPE TOKEN (SKOP) hinna ajalugu SKOP hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage SKOP hinna ajalugu kohe!

SKOP – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SKOP võiks suunduda? Meie SKOP hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SKOP tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!