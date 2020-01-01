SKI MASK DOG (SKI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi SKI MASK DOG (SKI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

SKI MASK DOG (SKI) teave Ski Mask Dog is a meme coin on the Base chain. Ametlik veebisait: https://skimaskdog.tech Plokiahela Explorer: https://basescan.org/token/0x768BE13e1680b5ebE0024C42c896E3dB59ec0149 Ostke SKI kohe!

SKI MASK DOG (SKI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage SKI MASK DOG (SKI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 52.80M $ 52.80M $ 52.80M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 989.40M $ 989.40M $ 989.40M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 53.37M $ 53.37M $ 53.37M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.45 $ 0.45 $ 0.45 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000403026646024225 $ 0.000403026646024225 $ 0.000403026646024225 Praegune hind: $ 0.05337 $ 0.05337 $ 0.05337 Lisateave SKI MASK DOG (SKI) hinna kohta

SKI MASK DOG (SKI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud SKI MASK DOG (SKI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SKI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SKI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SKI tokeni tokenoomikat, avastage SKI tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust SKI Kas olete huvitatud SKI MASK DOG (SKI) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid SKI ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas SKI MEXC-ist osta!

SKI MASK DOG (SKI) hinna ajalugu SKI hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage SKI hinna ajalugu kohe!

SKI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SKI võiks suunduda? Meie SKI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SKI tokeni hinna ennustust kohe!

