SKI MASK DOG logo

SKI MASK DOG hind(SKI)

1 SKI/USD reaalajas hind:

$0.06019
-5.87%1D
USD
SKI MASK DOG (SKI) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:25:06 (UTC+8)

SKI MASK DOG (SKI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.05727
24 h madal
$ 0.06687
24 h kõrge

$ 0.05727
$ 0.06687
$ 0.3639256328984406
$ 0.000403026646024225
-1.24%

-5.87%

-14.24%

-14.24%

SKI MASK DOG (SKI) reaalajas hind on $ 0.06014. Viimase 24 tunni jooksul SKI kaubeldud madalaim $ 0.05727 ja kõrgeim $ 0.06687 näitab aktiivset turu volatiivsust. SKIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.3639256328984406 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000403026646024225.

Lüliajalise tootluse osas on SKI muutunud -1.24% viimase tunni jooksul, -5.87% 24 tunni vältel -14.24% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

SKI MASK DOG (SKI) – turuteave

No.534

$ 59.50M
$ 76.98K
$ 60.14M
989.40M
1,000,000,000
1,000,000,000
98.93%

BASE

SKI MASK DOG praegune turukapitalisatsioon on $ 59.50M $ 76.98K 24 tunnise kauplemismahuga. SKI ringlev varu on 989.40M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 60.14M.

SKI MASK DOG (SKI) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse SKI MASK DOG tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0037535-5.87%
30 päeva$ -0.02424-28.73%
60 päeva$ +0.01711+39.76%
90 päeva$ -0.02695-30.95%
SKI MASK DOG Hinnamuutus täna

Täna registreeris SKI muutuse $ -0.0037535 (-5.87%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

SKI MASK DOG 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.02424 (-28.73%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

SKI MASK DOG 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SKI $ +0.01711 (+39.76%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

SKI MASK DOG 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.02695 (-30.95%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada SKI MASK DOG (SKI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe SKI MASK DOG hinnaajaloo lehte.

Mis on SKI MASK DOG (SKI)

Ski Mask Dog is a meme coin on the Base chain.

SKI MASK DOG on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie SKI MASK DOG investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida SKI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse SKI MASK DOG kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie SKI MASK DOG ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

SKI MASK DOG hinna ennustus (USD)

Kui palju on SKI MASK DOG (SKI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SKI MASK DOG (SKI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SKI MASK DOG nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake SKI MASK DOG hinna ennustust kohe!

SKI MASK DOG (SKI) tokenoomika

SKI MASK DOG (SKI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SKI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

SKI MASK DOG (SKI) ostujuhend

Kas otsite, kuidas SKI MASK DOG osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust SKI MASK DOG osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

SKI kohalike valuutade suhtes

1 SKI MASK DOG(SKI)/VND
1,582.5841
1 SKI MASK DOG(SKI)/AUD
A$0.0920142
1 SKI MASK DOG(SKI)/GBP
0.0439022
1 SKI MASK DOG(SKI)/EUR
0.051119
1 SKI MASK DOG(SKI)/USD
$0.06014
1 SKI MASK DOG(SKI)/MYR
RM0.2531894
1 SKI MASK DOG(SKI)/TRY
2.456719
1 SKI MASK DOG(SKI)/JPY
¥8.84058
1 SKI MASK DOG(SKI)/ARS
ARS$77.9011462
1 SKI MASK DOG(SKI)/RUB
4.7907524
1 SKI MASK DOG(SKI)/INR
5.2628514
1 SKI MASK DOG(SKI)/IDR
Rp969.9998642
1 SKI MASK DOG(SKI)/KRW
83.5272432
1 SKI MASK DOG(SKI)/PHP
3.4147492
1 SKI MASK DOG(SKI)/EGP
￡E.2.8993494
1 SKI MASK DOG(SKI)/BRL
R$0.324756
1 SKI MASK DOG(SKI)/CAD
C$0.0829932
1 SKI MASK DOG(SKI)/BDT
7.2955834
1 SKI MASK DOG(SKI)/NGN
92.0977946
1 SKI MASK DOG(SKI)/UAH
2.4783694
1 SKI MASK DOG(SKI)/VES
Bs8.1189
1 SKI MASK DOG(SKI)/CLP
$57.85468
1 SKI MASK DOG(SKI)/PKR
Rs17.0220256
1 SKI MASK DOG(SKI)/KZT
32.5255162
1 SKI MASK DOG(SKI)/THB
฿1.945529
1 SKI MASK DOG(SKI)/TWD
NT$1.8060042
1 SKI MASK DOG(SKI)/AED
د.إ0.2207138
1 SKI MASK DOG(SKI)/CHF
Fr0.048112
1 SKI MASK DOG(SKI)/HKD
HK$0.4702948
1 SKI MASK DOG(SKI)/AMD
֏22.997536
1 SKI MASK DOG(SKI)/MAD
.د.م0.5406586
1 SKI MASK DOG(SKI)/MXN
$1.1252194
1 SKI MASK DOG(SKI)/PLN
0.2183082
1 SKI MASK DOG(SKI)/RON
лв0.2598048
1 SKI MASK DOG(SKI)/SEK
kr0.5737356
1 SKI MASK DOG(SKI)/BGN
лв0.1004338
1 SKI MASK DOG(SKI)/HUF
Ft20.2966486
1 SKI MASK DOG(SKI)/CZK
1.256926
1 SKI MASK DOG(SKI)/KWD
د.ك0.01828256
1 SKI MASK DOG(SKI)/ILS
0.2026718
1 SKI MASK DOG(SKI)/NOK
kr0.6110224
1 SKI MASK DOG(SKI)/NZD
$0.1010352

SKI MASK DOG ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest SKI MASK DOG võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse SKI MASK DOG ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SKI MASK DOG kohta

Kui palju on SKI MASK DOG (SKI) tänapäeval väärt?
Reaalajas SKI hind USD on 0.06014 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SKI/USD hind?
Praegune hind SKI/USD on $ 0.06014. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on SKI MASK DOG turukapitalisatsioon?
SKI turukapitalisatsioon on $ 59.50M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SKI ringlev varu?
SKI ringlev varu on 989.40M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SKI (ATH) hind?
SKI saavutab ATH hinna summas 0.3639256328984406 USD.
Mis oli kõigi aegade SKI madalaim (ATL) hind?
SKI nägi ATL hinda summas 0.000403026646024225 USD.
Milline on SKI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SKI kauplemismaht on $ 76.98K USD.
Kas SKI sel aastal kõrgemale ka suundub?
SKI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SKI hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:25:06 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

SKI/USD kalkulaator

Summa

SKI
SKI
USD
USD

1 SKI = 0.06014 USD

Kauplemine: SKI

SKIUSDT
$0.06019
-5.89%

