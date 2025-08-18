SKI MASK DOG (SKI) reaalajas hind on $ 0.06014. Viimase 24 tunni jooksul SKI kaubeldud madalaim $ 0.05727 ja kõrgeim $ 0.06687 näitab aktiivset turu volatiivsust. SKIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.3639256328984406 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000403026646024225.
Lüliajalise tootluse osas on SKI muutunud -1.24% viimase tunni jooksul, -5.87% 24 tunni vältel -14.24% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
SKI MASK DOG (SKI) – turuteave
No.534
$ 59.50M
$ 59.50M$ 59.50M
$ 76.98K
$ 76.98K$ 76.98K
$ 60.14M
$ 60.14M$ 60.14M
989.40M
989.40M 989.40M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
98.93%
BASE
SKI MASK DOG praegune turukapitalisatsioon on $ 59.50M$ 76.98K 24 tunnise kauplemismahuga. SKI ringlev varu on 989.40M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 60.14M.
SKI MASK DOG (SKI) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse SKI MASK DOG tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0037535
-5.87%
30 päeva
$ -0.02424
-28.73%
60 päeva
$ +0.01711
+39.76%
90 päeva
$ -0.02695
-30.95%
SKI MASK DOG Hinnamuutus täna
Täna registreeris SKI muutuse $ -0.0037535 (-5.87%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
SKI MASK DOG 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.02424 (-28.73%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
SKI MASK DOG 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SKI $ +0.01711 (+39.76%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
SKI MASK DOG 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.02695 (-30.95%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada SKI MASK DOG (SKI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
SKI MASK DOG on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie SKI MASK DOG investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida SKI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse SKI MASK DOG kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie SKI MASK DOG ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
SKI MASK DOG hinna ennustus (USD)
Kui palju on SKI MASK DOG (SKI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SKI MASK DOG (SKI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SKI MASK DOG nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
SKI MASK DOG (SKI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SKI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
SKI MASK DOG (SKI) ostujuhend
Kas otsite, kuidas SKI MASK DOG osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust SKI MASK DOG osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.