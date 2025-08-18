Rohkem infot SIX

SIX logo

SIX hind(SIX)

1 SIX/USD reaalajas hind:

$0.02241
$0.02241$0.02241
-0.26%1D
USD
SIX (SIX) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:05:23 (UTC+8)

SIX (SIX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.02122
$ 0.02122$ 0.02122
24 h madal
$ 0.02699
$ 0.02699$ 0.02699
24 h kõrge

$ 0.02122
$ 0.02122$ 0.02122

$ 0.02699
$ 0.02699$ 0.02699

$ 0.5520867825854208
$ 0.5520867825854208$ 0.5520867825854208

$ 0.00405629769192
$ 0.00405629769192$ 0.00405629769192

-0.05%

-0.26%

-9.02%

-9.02%

SIX (SIX) reaalajas hind on $ 0.02241. Viimase 24 tunni jooksul SIX kaubeldud madalaim $ 0.02122 ja kõrgeim $ 0.02699 näitab aktiivset turu volatiivsust. SIXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.5520867825854208 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00405629769192.

Lüliajalise tootluse osas on SIX muutunud -0.05% viimase tunni jooksul, -0.26% 24 tunni vältel -9.02% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

SIX (SIX) – turuteave

No.867

$ 19.07M
$ 19.07M$ 19.07M

$ 135.40K
$ 135.40K$ 135.40K

$ 22.41M
$ 22.41M$ 22.41M

850.97M
850.97M 850.97M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,999,970
999,999,970 999,999,970

85.09%

BSC

SIX praegune turukapitalisatsioon on $ 19.07M $ 135.40K 24 tunnise kauplemismahuga. SIX ringlev varu on 850.97M, mille koguvaru on 999999970. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 22.41M.

SIX (SIX) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse SIX tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0000584-0.26%
30 päeva$ -0.00026-1.15%
60 päeva$ +0.00419+22.99%
90 päeva$ +0.00269+13.64%
SIX Hinnamuutus täna

Täna registreeris SIX muutuse $ -0.0000584 (-0.26%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

SIX 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00026 (-1.15%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

SIX 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SIX $ +0.00419 (+22.99%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

SIX 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00269 (+13.64%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada SIX (SIX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe SIX hinnaajaloo lehte.

Mis on SIX (SIX)

SIX Network project focuses on unleashing the true power of digital assets through the power of blockchain and smart contracts to create effective decentralized financial services and a blockchain infrastructure essential for businesses.

SIX on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie SIX investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida SIX panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse SIX kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie SIX ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

SIX hinna ennustus (USD)

Kui palju on SIX (SIX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SIX (SIX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SIX nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake SIX hinna ennustust kohe!

SIX (SIX) tokenoomika

SIX (SIX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SIX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

SIX (SIX) ostujuhend

Kas otsite, kuidas SIX osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust SIX osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

SIX kohalike valuutade suhtes

1 SIX(SIX)/VND
589.71915
1 SIX(SIX)/AUD
A$0.0340632
1 SIX(SIX)/GBP
0.0163593
1 SIX(SIX)/EUR
0.0190485
1 SIX(SIX)/USD
$0.02241
1 SIX(SIX)/MYR
RM0.0943461
1 SIX(SIX)/TRY
0.9141039
1 SIX(SIX)/JPY
¥3.29427
1 SIX(SIX)/ARS
ARS$29.0659941
1 SIX(SIX)/RUB
1.7863011
1 SIX(SIX)/INR
1.9610991
1 SIX(SIX)/IDR
Rp361.4515623
1 SIX(SIX)/KRW
31.1248008
1 SIX(SIX)/PHP
1.2672855
1 SIX(SIX)/EGP
￡E.1.0815066
1 SIX(SIX)/BRL
R$0.121014
1 SIX(SIX)/CAD
C$0.0309258
1 SIX(SIX)/BDT
2.7214704
1 SIX(SIX)/NGN
34.3711134
1 SIX(SIX)/UAH
0.9235161
1 SIX(SIX)/VES
Bs3.02535
1 SIX(SIX)/CLP
$21.60324
1 SIX(SIX)/PKR
Rs6.3483048
1 SIX(SIX)/KZT
12.1329981
1 SIX(SIX)/THB
฿0.7258599
1 SIX(SIX)/TWD
NT$0.6729723
1 SIX(SIX)/AED
د.إ0.0822447
1 SIX(SIX)/CHF
Fr0.017928
1 SIX(SIX)/HKD
HK$0.1752462
1 SIX(SIX)/AMD
֏8.5664466
1 SIX(SIX)/MAD
.د.م0.2014659
1 SIX(SIX)/MXN
$0.4228767
1 SIX(SIX)/PLN
0.0815724
1 SIX(SIX)/RON
лв0.0968112
1 SIX(SIX)/SEK
kr0.2140155
1 SIX(SIX)/BGN
лв0.0374247
1 SIX(SIX)/HUF
Ft7.565616
1 SIX(SIX)/CZK
0.468369
1 SIX(SIX)/KWD
د.ك0.00683505
1 SIX(SIX)/ILS
0.0755217
1 SIX(SIX)/NOK
kr0.2283579
1 SIX(SIX)/NZD
$0.0376488

SIX ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest SIX võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse SIX ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SIX kohta

Kui palju on SIX (SIX) tänapäeval väärt?
Reaalajas SIX hind USD on 0.02241 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SIX/USD hind?
Praegune hind SIX/USD on $ 0.02241. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on SIX turukapitalisatsioon?
SIX turukapitalisatsioon on $ 19.07M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SIX ringlev varu?
SIX ringlev varu on 850.97M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SIX (ATH) hind?
SIX saavutab ATH hinna summas 0.5520867825854208 USD.
Mis oli kõigi aegade SIX madalaim (ATL) hind?
SIX nägi ATL hinda summas 0.00405629769192 USD.
Milline on SIX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SIX kauplemismaht on $ 135.40K USD.
Kas SIX sel aastal kõrgemale ka suundub?
SIX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SIX hinna ennustust.
SIX (SIX) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

