SIX (SIX) reaalajas hind on $ 0.02241. Viimase 24 tunni jooksul SIX kaubeldud madalaim $ 0.02122 ja kõrgeim $ 0.02699 näitab aktiivset turu volatiivsust. SIXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.5520867825854208 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00405629769192.
Lüliajalise tootluse osas on SIX muutunud -0.05% viimase tunni jooksul, -0.26% 24 tunni vältel -9.02% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
SIX (SIX) – turuteave
No.867
$ 19.07M
$ 19.07M$ 19.07M
$ 135.40K
$ 135.40K$ 135.40K
$ 22.41M
$ 22.41M$ 22.41M
850.97M
850.97M 850.97M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
999,999,970
999,999,970 999,999,970
85.09%
BSC
SIX praegune turukapitalisatsioon on $ 19.07M$ 135.40K 24 tunnise kauplemismahuga. SIX ringlev varu on 850.97M, mille koguvaru on 999999970. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 22.41M.
SIX (SIX) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse SIX tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0000584
-0.26%
30 päeva
$ -0.00026
-1.15%
60 päeva
$ +0.00419
+22.99%
90 päeva
$ +0.00269
+13.64%
SIX Hinnamuutus täna
Täna registreeris SIX muutuse $ -0.0000584 (-0.26%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
SIX 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00026 (-1.15%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
SIX 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SIX $ +0.00419 (+22.99%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
SIX 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00269 (+13.64%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada SIX (SIX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
SIX Network project focuses on unleashing the true power of digital assets through the power of blockchain and smart contracts to create effective decentralized financial services and a blockchain infrastructure essential for businesses.
SIX on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie SIX investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida SIX panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse SIX kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie SIX ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
SIX hinna ennustus (USD)
Kui palju on SIX (SIX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SIX (SIX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SIX nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
SIX (SIX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SIX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
SIX (SIX) ostujuhend
Kas otsite, kuidas SIX osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust SIX osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.