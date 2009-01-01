First Reply (SIRIUS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi First Reply (SIRIUS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

First Reply (SIRIUS) teave The first cat in crypto from the first post on btc forum in 2009. Ametlik veebisait: https://siriusthecat.com/ Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/6T44rfi9BDUdZbEvVddZWVfsGrpC6N1sSSKYnCsLpump Ostke SIRIUS kohe!

First Reply (SIRIUS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage First Reply (SIRIUS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 254.00K $ 254.00K $ 254.00K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.009 $ 0.009 $ 0.009 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000022011934852493 $ 0.000022011934852493 $ 0.000022011934852493 Praegune hind: $ 0.000254 $ 0.000254 $ 0.000254 Lisateave First Reply (SIRIUS) hinna kohta

First Reply (SIRIUS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud First Reply (SIRIUS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SIRIUS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SIRIUS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SIRIUS tokeni tokenoomikat, avastage SIRIUS tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust SIRIUS Kas olete huvitatud First Reply (SIRIUS) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid SIRIUS ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas SIRIUS MEXC-ist osta!

First Reply (SIRIUS) hinna ajalugu SIRIUS hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage SIRIUS hinna ajalugu kohe!

SIRIUS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SIRIUS võiks suunduda? Meie SIRIUS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SIRIUS tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!