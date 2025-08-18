Rohkem infot SIRIUS

First Reply logo

First Reply hind(SIRIUS)

1 SIRIUS/USD reaalajas hind:

$0.0002687
-0.25%1D
USD
First Reply (SIRIUS) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18 05:24:43 (UTC+8)

First Reply (SIRIUS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0002584
24 h madal
$ 0.0002766
24 h kõrge

$ 0.0002584
$ 0.0002766
$ 0.017000380747847158
$ 0.000022011934852493
+1.09%

-0.25%

-2.19%

-2.19%

First Reply (SIRIUS) reaalajas hind on $ 0.0002687. Viimase 24 tunni jooksul SIRIUS kaubeldud madalaim $ 0.0002584 ja kõrgeim $ 0.0002766 näitab aktiivset turu volatiivsust. SIRIUSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.017000380747847158 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000022011934852493.

Lüliajalise tootluse osas on SIRIUS muutunud +1.09% viimase tunni jooksul, -0.25% 24 tunni vältel -2.19% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

First Reply (SIRIUS) – turuteave

No.4280

$ 0.00
$ 55.41K
$ 268.70K
0.00
1,000,000,000
1,000,000,000
0.00%

SOL

First Reply praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 55.41K 24 tunnise kauplemismahuga. SIRIUS ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 268.70K.

First Reply (SIRIUS) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse First Reply tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000000673-0.25%
30 päeva$ -0.0000405-13.10%
60 päeva$ -0.0000721-21.16%
90 päeva$ -0.0002712-50.24%
First Reply Hinnamuutus täna

Täna registreeris SIRIUS muutuse $ -0.000000673 (-0.25%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

First Reply 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0000405 (-13.10%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

First Reply 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SIRIUS $ -0.0000721 (-21.16%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

First Reply 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0002712 (-50.24%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada First Reply (SIRIUS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe First Reply hinnaajaloo lehte.

Mis on First Reply (SIRIUS)

The first cat in crypto from the first post on btc forum in 2009.

First Reply on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie First Reply investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida SIRIUS panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse First Reply kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie First Reply ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

First Reply hinna ennustus (USD)

Kui palju on First Reply (SIRIUS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie First Reply (SIRIUS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida First Reply nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake First Reply hinna ennustust kohe!

First Reply (SIRIUS) tokenoomika

First Reply (SIRIUS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SIRIUS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

First Reply (SIRIUS) ostujuhend

Kas otsite, kuidas First Reply osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust First Reply osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

SIRIUS kohalike valuutade suhtes

First Reply ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest First Reply võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse First Reply ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse First Reply kohta

Kui palju on First Reply (SIRIUS) tänapäeval väärt?
Reaalajas SIRIUS hind USD on 0.0002687 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SIRIUS/USD hind?
Praegune hind SIRIUS/USD on $ 0.0002687. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on First Reply turukapitalisatsioon?
SIRIUS turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SIRIUS ringlev varu?
SIRIUS ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SIRIUS (ATH) hind?
SIRIUS saavutab ATH hinna summas 0.017000380747847158 USD.
Mis oli kõigi aegade SIRIUS madalaim (ATL) hind?
SIRIUS nägi ATL hinda summas 0.000022011934852493 USD.
Milline on SIRIUS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SIRIUS kauplemismaht on $ 55.41K USD.
Kas SIRIUS sel aastal kõrgemale ka suundub?
SIRIUS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SIRIUS hinna ennustust.
2025-08-18 05:24:43 (UTC+8)

First Reply (SIRIUS) Olulised valdkonna uudised

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

