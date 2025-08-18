First Reply (SIRIUS) reaalajas hind on $ 0.0002687. Viimase 24 tunni jooksul SIRIUS kaubeldud madalaim $ 0.0002584 ja kõrgeim $ 0.0002766 näitab aktiivset turu volatiivsust. SIRIUSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.017000380747847158 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000022011934852493.
Lüliajalise tootluse osas on SIRIUS muutunud +1.09% viimase tunni jooksul, -0.25% 24 tunni vältel -2.19% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
First Reply (SIRIUS) – turuteave
First Reply praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 55.41K 24 tunnise kauplemismahuga. SIRIUS ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 268.70K.
First Reply (SIRIUS) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse First Reply tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000000673
-0.25%
30 päeva
$ -0.0000405
-13.10%
60 päeva
$ -0.0000721
-21.16%
90 päeva
$ -0.0002712
-50.24%
First Reply Hinnamuutus täna
Täna registreeris SIRIUS muutuse $ -0.000000673 (-0.25%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
First Reply 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0000405 (-13.10%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
First Reply 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SIRIUS $ -0.0000721 (-21.16%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
First Reply 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0002712 (-50.24%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada First Reply (SIRIUS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
The first cat in crypto from the first post on btc forum in 2009.
First Reply on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie First Reply investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida SIRIUS panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse First Reply kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie First Reply ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
First Reply hinna ennustus (USD)
Kui palju on First Reply (SIRIUS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie First Reply (SIRIUS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida First Reply nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
First Reply (SIRIUS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SIRIUS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
First Reply (SIRIUS) ostujuhend
Kas otsite, kuidas First Reply osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust First Reply osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.