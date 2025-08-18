Rohkem infot SIN

SinVerse hind(SIN)

$0.001214
0.00%1D
SinVerse (SIN) reaalajas hinnagraafik
SinVerse (SIN) hinna teave (USD)

$ 0.001195
24 h madal
$ 0.001221
24 h kõrge

$ 0.001195
$ 0.001221
$ 0.7442633227281465
$ 0.000848252553658032
SinVerse (SIN) reaalajas hind on $ 0.001214. Viimase 24 tunni jooksul SIN kaubeldud madalaim $ 0.001195 ja kõrgeim $ 0.001221 näitab aktiivset turu volatiivsust. SINkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.7442633227281465 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000848252553658032.

Lüliajalise tootluse osas on SIN muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel +1.50% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

SinVerse (SIN) – turuteave

No.2116

$ 1.00M
$ 75.41K
$ 1.21M
825.94M
1,000,000,000
1,000,000,000
82.59%

BSC

SinVerse praegune turukapitalisatsioon on $ 1.00M $ 75.41K 24 tunnise kauplemismahuga. SIN ringlev varu on 825.94M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.21M.

SinVerse (SIN) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse SinVerse tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ +0.000249+25.80%
60 päeva$ +0.000278+29.70%
90 päeva$ -0.000137-10.15%
SinVerse Hinnamuutus täna

Täna registreeris SIN muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

SinVerse 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000249 (+25.80%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

SinVerse 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SIN $ +0.000278 (+29.70%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

SinVerse 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000137 (-10.15%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada SinVerse (SIN) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe SinVerse hinnaajaloo lehte.

Mis on SinVerse (SIN)

The SinCity Token is a metaverse multiplayer game based on blockchain technology. The game is set in one of the most controversial cities in the world, where digital real estate can be purchased. Users can buy this land to develop and construct their empires. The objective of the game is to become the ultimate protagonist. It will be a highly social platform where you can create clubs for your friends, host online events, and even participate in underworld activities to win game rewards.

SinVerse on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie SinVerse investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida SIN panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse SinVerse kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie SinVerse ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

SinVerse hinna ennustus (USD)

Kui palju on SinVerse (SIN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SinVerse (SIN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SinVerse nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake SinVerse hinna ennustust kohe!

SinVerse (SIN) tokenoomika

SinVerse (SIN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SIN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

SinVerse (SIN) ostujuhend

Kas otsite, kuidas SinVerse osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust SinVerse osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

SinVerse ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest SinVerse võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse SinVerse ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SinVerse kohta

Kui palju on SinVerse (SIN) tänapäeval väärt?
Reaalajas SIN hind USD on 0.001214 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SIN/USD hind?
Praegune hind SIN/USD on $ 0.001214. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on SinVerse turukapitalisatsioon?
SIN turukapitalisatsioon on $ 1.00M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SIN ringlev varu?
SIN ringlev varu on 825.94M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SIN (ATH) hind?
SIN saavutab ATH hinna summas 0.7442633227281465 USD.
Mis oli kõigi aegade SIN madalaim (ATL) hind?
SIN nägi ATL hinda summas 0.000848252553658032 USD.
Milline on SIN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SIN kauplemismaht on $ 75.41K USD.
Kas SIN sel aastal kõrgemale ka suundub?
SIN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SIN hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

