SinVerse (SIN) reaalajas hind on $ 0.001214. Viimase 24 tunni jooksul SIN kaubeldud madalaim $ 0.001195 ja kõrgeim $ 0.001221 näitab aktiivset turu volatiivsust. SINkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.7442633227281465 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000848252553658032.
Lüliajalise tootluse osas on SIN muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel +1.50% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
SinVerse (SIN) – turuteave
SinVerse praegune turukapitalisatsioon on $ 1.00M$ 75.41K 24 tunnise kauplemismahuga. SIN ringlev varu on 825.94M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.21M.
SinVerse (SIN) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse SinVerse tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ +0.000249
+25.80%
60 päeva
$ +0.000278
+29.70%
90 päeva
$ -0.000137
-10.15%
SinVerse Hinnamuutus täna
Täna registreeris SIN muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
SinVerse 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000249 (+25.80%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
SinVerse 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SIN $ +0.000278 (+29.70%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
SinVerse 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000137 (-10.15%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada SinVerse (SIN) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
The SinCity Token is a metaverse multiplayer game based on blockchain technology. The game is set in one of the most controversial cities in the world, where digital real estate can be purchased. Users can buy this land to develop and construct their empires. The objective of the game is to become the ultimate protagonist. It will be a highly social platform where you can create clubs for your friends, host online events, and even participate in underworld activities to win game rewards.
SinVerse hinna ennustus (USD)
Kui palju on SinVerse (SIN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SinVerse (SIN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SinVerse nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
SinVerse (SIN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SIN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.