Homer Simpson (SIMPSON) teave Homer Simpson - The Meme Coin that will make you say "Woo Hoo!" Are you tired of boring old coins that take themselves too seriously? Look no further than Homer Simpson - the meme coin that's here to bring the laughs and the gains! Ametlik veebisait: https://homersimpson.fun/ Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0xe3ac999fa3374f98aefc3f71704d52479f79db79 Ostke SIMPSON kohe!

Homer Simpson (SIMPSON) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Homer Simpson (SIMPSON) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: -- -- -- Koguvaru: $ 420,000.00T $ 420,000.00T $ 420,000.00T Ringlev varu: -- -- -- FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 49.14K $ 49.14K $ 49.14K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.000000000004032 $ 0.000000000004032 $ 0.000000000004032 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000000000000077092 $ 0.000000000000077092 $ 0.000000000000077092 Praegune hind: $ 0.000000000000117 $ 0.000000000000117 $ 0.000000000000117 Lisateave Homer Simpson (SIMPSON) hinna kohta

Homer Simpson (SIMPSON) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Homer Simpson (SIMPSON) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SIMPSON tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SIMPSON tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SIMPSON tokeni tokenoomikat, avastage SIMPSON tokeni reaalajas hinda!

Homer Simpson (SIMPSON) hinna ajalugu SIMPSON hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage SIMPSON hinna ajalugu kohe!

SIMPSON – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SIMPSON võiks suunduda? Meie SIMPSON hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SIMPSON tokeni hinna ennustust kohe!

