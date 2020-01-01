Silo Finance (SILO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Silo Finance (SILO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Silo Finance (SILO) teave Silo Finance is a non-custodial liquidity protocol that implements high-yield, isolated lending markets. Ametlik veebisait: https://www.silo.finance/ Valge raamat: https://docs.silo.finance/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/address/0xf0b2dd79324a66d2108c961d680f7616e1486bb0 Ostke SILO kohe!

Silo Finance (SILO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Silo Finance (SILO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 821.15M $ 821.15M $ 821.15M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 23.78M $ 23.78M $ 23.78M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.061 $ 0.061 $ 0.061 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.02378 $ 0.02378 $ 0.02378 Lisateave Silo Finance (SILO) hinna kohta

Silo Finance (SILO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Silo Finance (SILO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SILO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SILO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SILO tokeni tokenoomikat, avastage SILO tokeni reaalajas hinda!

Silo Finance (SILO) hinna ajalugu SILO hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage SILO hinna ajalugu kohe!

SILO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SILO võiks suunduda? Meie SILO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SILO tokeni hinna ennustust kohe!

