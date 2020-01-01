SHX (SHX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi SHX (SHX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

SHX (SHX) teave Stronghold is expanding payments ecosystem using the SHx token as a building block with real-world purpose. Our mission is to provide fast, secure, and accessible financial services for all. Ametlik veebisait: https://stronghold.co/shx Valge raamat: https://docsend.com/view/dftxunt Plokiahela Explorer: https://stellar.expert/explorer/public/asset/SHX-GDSTRSHXHGJ7ZIVRBXEYE5Q74XUVCUSEKEBR7UCHEUUEK72N7I7KJ6JH Ostke SHX kohe!

SHX (SHX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage SHX (SHX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 174.91M $ 174.91M $ 174.91M Koguvaru: $ 99.76B $ 99.76B $ 99.76B Ringlev varu: $ 5.79B $ 5.79B $ 5.79B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.02B $ 3.02B $ 3.02B Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.035555 $ 0.035555 $ 0.035555 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.030188 $ 0.030188 $ 0.030188 Lisateave SHX (SHX) hinna kohta

SHX (SHX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud SHX (SHX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SHX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SHX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SHX tokeni tokenoomikat, avastage SHX tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust SHX Kas olete huvitatud SHX (SHX) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid SHX ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas SHX MEXC-ist osta!

SHX (SHX) hinna ajalugu SHX hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage SHX hinna ajalugu kohe!

SHX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SHX võiks suunduda? Meie SHX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SHX tokeni hinna ennustust kohe!

