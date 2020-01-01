Shrub (SHRUB) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Shrub (SHRUB) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Shrub (SHRUB) teave Shrub is a community-managed project representing Elon's pet hedgehog. Aiming to become the world's most viral meme. Ametlik veebisait: http://shrub.io Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/Em8WF6pg9FmKDy1dXkWhXxpgmfhj5Bes3ZCE8PCCJSHt Ostke SHRUB kohe!

Shrub (SHRUB) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Shrub (SHRUB) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 3.68M $ 3.68M $ 3.68M Koguvaru: $ 950.00M $ 950.00M $ 950.00M Ringlev varu: $ 942.18M $ 942.18M $ 942.18M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.91M $ 3.91M $ 3.91M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.114 $ 0.114 $ 0.114 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000030584147025306 $ 0.000030584147025306 $ 0.000030584147025306 Praegune hind: $ 0.003909 $ 0.003909 $ 0.003909 Lisateave Shrub (SHRUB) hinna kohta

Shrub (SHRUB) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Shrub (SHRUB) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SHRUB tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SHRUB tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SHRUB tokeni tokenoomikat, avastage SHRUB tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust SHRUB Kas olete huvitatud Shrub (SHRUB) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid SHRUB ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas SHRUB MEXC-ist osta!

Shrub (SHRUB) hinna ajalugu SHRUB hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage SHRUB hinna ajalugu kohe!

SHRUB – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SHRUB võiks suunduda? Meie SHRUB hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SHRUB tokeni hinna ennustust kohe!

